閉門議高球場用地 城規會再延兩周

【明報專訊】政府將於9月收回粉嶺高爾夫球場約32公頃用地，城規會上月就收回土地擬議用途舉行5場公聽會後，原定下周二（11日）召開閉門會議。本報獲悉，城規會閉門會議將延遲約兩周至本月24日舉行，有委員認為可讓秘書處有更多時間整理申述者意見，做法合適。另有委員稱，暫難評估閉門會議結果，委員會有可能修訂政府建議，例如將球場南端非建屋土地劃為其他用途，不排除要再舉行公聽會，意味城規會討論草圖的時間將更長，令建屋計劃再增添變數。
委員：倘修訂政府建議
或要再辦公廳會
城規會上月舉行5場公聽會，共153人申述，當中逾九成反對建屋。按照程序，城規會會整理申述者意見及政府回應，供委員參考，以便決定是否按政府建議修訂有關草圖。
去年公布的《粉嶺／上水擴展區分區計劃大綱草圖》，將約9.54公頃用地劃作「住宅（甲類）」地帶，主要作高密度公營房屋發展；到今年6月5日，規劃署建議將同一幅用地暫修訂為「未決定用途」地帶，至於餘下21.65公頃用地則建議劃為「其他指定用途」地帶。
有城規會委員分析，目前難以評估其他委員意向，而除擬建屋用地的用途備受關注，不少委員亦關注非建屋用地的「其他指定用途」註明「保育暨康樂」地帶，認為政府既然會將收回的高球場用地交康文署管理，「康樂暨保育」會否更能反映規劃意向。
該名委員稱，委員會在閉門會議時會考慮申述者意見，亦會審視政府建議的土地用途是否能充分反映規劃意向，由於收回的高球場用地本身無土地用途，城規會未必會「照單全收」政府建議的土地用途，若委員會最終決定高球場用地的用途與政府建議有出入，城規會或需要再舉行申述會聆聽公眾意見，但城規會早前已根據《城市規劃條例》，將草圖提交行政會議的限期延至今年11月30日，故相信仍可趕及限期前完成討論。