閉門議高球場用地 城規會再延兩周

委員：倘修訂政府建議

或要再辦公廳會

城規會上月舉行5場公聽會，共153人申述，當中逾九成反對建屋。按照程序，城規會會整理申述者意見及政府回應，供委員參考，以便決定是否按政府建議修訂有關草圖。

去年公布的《粉嶺／上水擴展區分區計劃大綱草圖》，將約9.54公頃用地劃作「住宅（甲類）」地帶，主要作高密度公營房屋發展；到今年6月5日，規劃署建議將同一幅用地暫修訂為「未決定用途」地帶，至於餘下21.65公頃用地則建議劃為「其他指定用途」地帶。

有城規會委員分析，目前難以評估其他委員意向，而除擬建屋用地的用途備受關注，不少委員亦關注非建屋用地的「其他指定用途」註明「保育暨康樂」地帶，認為政府既然會將收回的高球場用地交康文署管理，「康樂暨保育」會否更能反映規劃意向。

該名委員稱，委員會在閉門會議時會考慮申述者意見，亦會審視政府建議的土地用途是否能充分反映規劃意向，由於收回的高球場用地本身無土地用途，城規會未必會「照單全收」政府建議的土地用途，若委員會最終決定高球場用地的用途與政府建議有出入，城規會或需要再舉行申述會聆聽公眾意見，但城規會早前已根據《城市規劃條例》，將草圖提交行政會議的限期延至今年11月30日，故相信仍可趕及限期前完成討論。