明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

閉門議高球場用地 城規會再延兩周

【明報專訊】政府將於9月收回粉嶺高爾夫球場約32公頃用地，城規會上月就收回土地擬議用途舉行5場公聽會後，原定下周二（11日）召開閉門會議。本報獲悉，城規會閉門會議將延遲約兩周至本月24日舉行，有委員認為可讓秘書處有更多時間整理申述者意見，做法合適。另有委員稱，暫難評估閉門會議結果，委員會有可能修訂政府建議，例如將球場南端非建屋土地劃為其他用途，不排除要再舉行公聽會，意味城規會討論草圖的時間將更長，令建屋計劃再增添變數。

委員：倘修訂政府建議

或要再辦公廳會

城規會上月舉行5場公聽會，共153人申述，當中逾九成反對建屋。按照程序，城規會會整理申述者意見及政府回應，供委員參考，以便決定是否按政府建議修訂有關草圖。

去年公布的《粉嶺／上水擴展區分區計劃大綱草圖》，將約9.54公頃用地劃作「住宅（甲類）」地帶，主要作高密度公營房屋發展；到今年6月5日，規劃署建議將同一幅用地暫修訂為「未決定用途」地帶，至於餘下21.65公頃用地則建議劃為「其他指定用途」地帶。

有城規會委員分析，目前難以評估其他委員意向，而除擬建屋用地的用途備受關注，不少委員亦關注非建屋用地的「其他指定用途」註明「保育暨康樂」地帶，認為政府既然會將收回的高球場用地交康文署管理，「康樂暨保育」會否更能反映規劃意向。

該名委員稱，委員會在閉門會議時會考慮申述者意見，亦會審視政府建議的土地用途是否能充分反映規劃意向，由於收回的高球場用地本身無土地用途，城規會未必會「照單全收」政府建議的土地用途，若委員會最終決定高球場用地的用途與政府建議有出入，城規會或需要再舉行申述會聆聽公眾意見，但城規會早前已根據《城市規劃條例》，將草圖提交行政會議的限期延至今年11月30日，故相信仍可趕及限期前完成討論。

相關字詞﹕城規會 粉嶺高球場

上 / 下一篇新聞

強制驗樓7000幢 六成未竣 更新大行動3/4未動工 市建局稱因疫允延期
強制驗樓7000幢 六成未竣 更新大行動3/4未動工 市建局稱因疫允延期
指完工入夜或未察小裂縫 屋宇署：經一事長一智
指完工入夜或未察小裂縫 屋宇署：經一事長一智
商戶嘆兩封路蝕數萬 居民批政府反應慢
商戶嘆兩封路蝕數萬 居民批政府反應慢
區改全票通過 民協民主黨人研參選 劉慧卿：可試中央態度 羅健熙稱不能屈辱爭提名
區改全票通過 民協民主黨人研參選 劉慧卿：可試中央態度 羅健熙稱不能屈辱爭提名
歐盟指違民主承諾 政府斥「無稽妄議」
歐盟指違民主承諾 政府斥「無稽妄議」
IB評級制復常 港狀元人數遜疫前 全球滿分考生跌七成 港去年93今年23
IB評級制復常 港狀元人數遜疫前 全球滿分考生跌七成 港去年93今年23
疫下多留家練琴定志向 狀元負笈倫敦追音樂夢
疫下多留家練琴定志向 狀元負笈倫敦追音樂夢
刀槌賊劫表行 警追捕4匪1「顧客」
刀槌賊劫表行 警追捕4匪1「顧客」
教追女「鬼王」被判社服 官不頒賠償令
教追女「鬼王」被判社服 官不頒賠償令
劉偉聰：代表盧建民上訴 萌念選立會 感暴動罪嚴苛欲修訂 無簽「墨落」不解為何現名
劉偉聰：代表盧建民上訴 萌念選立會 感暴動罪嚴苛欲修訂 無簽「墨落」不解為何現名
曾於協調會批初選不民主 被控前無閱「攬炒十步」
曾於協調會批初選不民主 被控前無閱「攬炒十步」
抑鬱聾啞漢出院翌日墮樓亡 家屬批院方一度沒手語翻譯
抑鬱聾啞漢出院翌日墮樓亡 家屬批院方一度沒手語翻譯
Amina刑毁罪成還押候判 求情：惹關注因與包致金同姓
Amina刑毁罪成還押候判 求情：惹關注因與包致金同姓
張秀賢裁須賠1萬 同學債主：呢啲人要畀個教訓
張秀賢裁須賠1萬 同學債主：呢啲人要畀個教訓
龔如心遺產管理方案 12月開庭訊
龔如心遺產管理方案 12月開庭訊
中大研究：腸道菌失衡 柏金遜遠因 患者確診廿年前已有便秘 團隊指益生菌有望預防
中大研究：腸道菌失衡 柏金遜遠因 患者確診廿年前已有便秘 團隊指益生菌有望預防
行政費料年花1.5億 MPF專項戶口棄推
行政費料年花1.5億 MPF專項戶口棄推
術前預健減手術後遺 新西聯網盼服務擴展
術前預健減手術後遺 新西聯網盼服務擴展
2元乘車首宗懷疑違例交警方 10日查270人僅1宗 議員：不反映實况
2元乘車首宗懷疑違例交警方 10日查270人僅1宗 議員：不反映實况
停車場輾斃唐狗 司機涉未報警 狗主斥冷血不負責任
停車場輾斃唐狗 司機涉未報警 狗主斥冷血不負責任
大灣區GBA專題：3天自駕 3路入灣
大灣區GBA專題：3天自駕 3路入灣
康橋之家性侵索償案 精液紙巾現辦公室 張健華稱遭插贓
康橋之家性侵索償案 精液紙巾現辦公室 張健華稱遭插贓
【Emily】上蓋組件「游抵」啟德體育園 萬噸鋼材 電腦模擬搬入地盤路線
【Emily】上蓋組件「游抵」啟德體育園 萬噸鋼材 電腦模擬搬入地盤路線
【Emily】議員上任年半 林順潮發言離題 主席梁君彥截停
【Emily】議員上任年半 林順潮發言離題 主席梁君彥截停
【Emily】G19倡港珠澳橋減費50人幣
【Emily】G19倡港珠澳橋減費50人幣
【Emily】海園「夏水禮」重辦 搞Emoji主題活動
【Emily】海園「夏水禮」重辦 搞Emoji主題活動
【Emily】李家超訪貴州食腸旺麵 話寓「9+2」暢旺
【Emily】李家超訪貴州食腸旺麵 話寓「9+2」暢旺
【Emily】陳馮富珍獲星洲母校頒榮譽博士
【Emily】陳馮富珍獲星洲母校頒榮譽博士