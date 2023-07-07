停車場輾斃唐狗 司機涉未報警 狗主斥冷血不負責任

現場為彩興路一個露天停車場。網上流傳片段顯示，周日早上7時許，一隻唐狗躺於停車場內休息，其間被一輛黑色私家車輾過，私家車其後慢駛。帖文提到涉事司機下車以粗口大罵，至前日有人報警，警方將案列作「不小心駕駛」，交東九龍總區交通部意外調查隊調查，暫無人被捕。

狗主：司機稱「趕住去機場」

狗義工梁小姐向本報稱，過去數十年在彩興路一帶餵飼流浪狗，包括涉事唐狗女「細妹」，牠在地盤出世，在附近生活，自己曾帶牠前往植入晶片，牠已達16歲「高齡」，生前喜愛走入停車場休息。她憶及當日早上7時許接獲保安通知，「話阿妹啱啱畀喺度泊車個司機撞死咗」，而司機稱「趕住去機場」。梁聞訊即乘的士趕赴現場，到場時見「細妹」的頸「扭埋咗一邊」、「鼻同口吐晒血出嚟」。

梁稱司機曾詢問她是否報警，更以粗口大罵，「×，早啲報啦，阻住晒我走」，她當時望到「細妹」死狀，哭訴：「咁大隻狗你哋都睇唔到」，對方回應「睇唔到咪睇唔到，我架車咁高點睇呀」。梁見相處10多年的狗吐血倒地，驚慌失措下未有報案，司機離去。

梁提到「細妹」性格乖巧開朗，深得車場泊車車主及街坊喜歡，「個個都買好多嘢食畀佢」，周二起有人前來找不到「細妹」，有司機獲悉事件後感不忿，周三與梁一起報案。她批評涉事司機冷血且不負責任，事後她已安排動物善終服務協助處理後事。

《2021年道路交通（修訂）條例》前年生效，規定司機如撞到貓或狗必須停車並在24小時內盡快報警，如沒有停車，可被罰款1萬元及監禁12個月；而未有於24小時內報警，可被罰款2.5萬元及監禁6個月。