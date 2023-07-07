2元乘車首宗懷疑違例交警方 10日查270人僅1宗 議員：不反映實况

運輸署表示，專責小隊截至前日10日內共查核接近70條專營巴士、小巴、居民巴士路線及渡輪航線約700個班次，當中查核了超過270名懷疑違規使用2元優惠計劃的乘客，並將一宗懷疑個案轉交警方跟進。警方回覆，於周二（4日）接獲相關部門轉介有關個案，正等候部門提供更多資料，以便跟進。

曾質疑打擊成效的立法會議員田北辰回應本報查詢稱：「有一單都算好。」他認為巡查期間的違規情况不能反映實况，「冇理由話晒畀人聽呢兩個月巡查，3人小隊又著住制服，有心濫用嘅人見到就自然識避開」。他促請政府長期執行打擊行動，並改由便衣人員巡查。

張欣宇：高調查個案必少

運署：適時調整行動策略

立法會議員張欣宇說：「咁高調巡查就一定唔會多個案。」他認為小隊「高姿態」巡查是着重提高阻嚇力，建議除了留意需跟進的個案，亦可統計需查核的個案，評估懷疑濫用的高峰期，以便更好地調配人手。

打擊行動由運輸署職員、公共交通營辦商職員及外判保安員組成3人小隊，在全港專營巴士及小巴路線、渡輪線查票。運輸署稱「幾乎每日」巡查，為期至少兩個月。署方昨表示，會因應情况適時檢討及調整行動策略，但為免影響行動效能，行動具體細節不便透露。