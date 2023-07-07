Amina刑毁罪成還押候判 求情：惹關注因與包致金同姓

昨遲到一小時 稱壓力大

被告Amina Mariam Bokhary（圖）被兩控刑事損壞罪及一項盜竊罪，昨被裁定其中一項刑事損壞罪成，其餘兩罪罪脫。庭上透露，她2002年有同類定罪紀錄。控方案情指被告2022年12月13日偷取菲傭財物後扔落樓，毁壞了一架私家車的擋風玻璃，翌日把花盆扔下，毁壞另一架私家車的擋風玻璃。

案件昨午準時開庭，惟被告遲到約一小時，辯方外籍大律師蘇明哲解釋，被告因案飽受壓力，昨早開始有恐慌徵狀並不斷嘔吐。裁判官王證瑜指被告未能提供醫療證明，一般而言法庭不會接受，甚至會考慮充公保釋金，將被告還押，然而本案已屆裁決程序，決定給予她機會。

裁判官裁決時接納3名菲傭均是誠實可靠的證人，案發時只有被告和其父母在單位內，其父母分別76歲和83歲，菲傭供稱二人不能拿重物，而涉案花盆重約13至15公斤。菲傭亦指事發時聽到物品掉落的聲音，被告其間持續尖叫，唯一可能是她把盆栽扔落，且掉落的瓷片比對後與盆栽一致。至於餘下兩罪，裁判官認為不足以證明是被告將物品扔落並擊中私家車，因此罪脫。

辯方冀以罰款處理，指事件無造成他人受傷，她亦願意賠償損失。裁判官明言案情嚴重，會考慮包括監禁的刑罰。

【案件編號：ESCC 2524/22】