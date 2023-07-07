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港聞

港聞二

抑鬱聾啞漢出院翌日墮樓亡 家屬批院方一度沒手語翻譯

【明報專訊】患抑鬱症的58歲聾啞男子，於2020年4月入住葵涌醫院，住院約兩星期後出院，一日後由住所墮樓身亡。死因庭昨日展開研訊，家屬質疑，事主入院後，院方未有為他提供手語翻譯員，只靠紙筆溝通，惟事主生前只有小學學歷，書寫能力有限，連「殺」字也不懂寫，直至在家屬強烈要求下，院方才在其出院前一天安排手語翻譯服務。

2020年5月7日，事主鍾志強在其居住的葵盛東邨一大廈墮樓亡，終年58歲。事主家屬與並列案件有利害關係人士的醫管局，均有聘律師代表。綜合事主女兒及妹妹庭上所述，事主2010年因經濟及家庭問題患抑鬱症，需定期覆診及服藥達一年。事主妹妹透露，事主曾被一名女聾啞者「呃錢」，使他陷入財務困難。

事主女兒鍾樂妍供稱，2020年4月20日，其父因失眠問題求助路德會長青群康中心後，中心社工鍾裕聲便為父親預約翌日到北葵涌普通科門診求診；翌日因事主透露有自殺傾向及頭痛問題，最終被轉送到葵涌醫院留院；當時有手語翻譯員陪同前往。

女兒續說，父親入院數天後，一名鄭姓醫生表示事主「情况OK」，能睡到4小時，一度就事主的主要壓力來源及有否自殺傾向向她詢問，她當時回答，父親有經濟困難，惟近期沒有自殺傾向。

醫生初稱事主「情况OK」

女兒：父有經濟困難

至4月27日，該名鄭醫生再致電她，稱事主因害怕失去工作及擔心女兒而想快點出院，院方表示可最快安排兩日後出院，又因溝通不方便，希望事主轉去門診服務；但由於事主妹妹反對，事主終在5月6日出院。

出院日暗示想死 回家後自殘

女兒憶述，出院當天，父親曾向她稱想辭職；回家途中，父親又用手語暗示想安樂死，並以頭撞電梯門；回家後，他用剪刀及槌仔自殘。翌日早上10時，女兒接到大廈保安電話，悉父親在住所大廈墮樓亡。

事主胞妹、任職註冊護士的鍾美玉透露，家中有9兄弟姊妹，4人為聾啞人士，並指聾啞人士自尊心和自信心低，未必會自行求助，故胞兄當日主動求助，反映事態嚴重。她又指哥哥文字表達不佳，要靠手語翻譯員傳達信息。

當她知悉胞兄會被安排在4月29日出院時，覺得「好唔妥」，強烈要求主診醫生為他安排手語翻譯員作詳細評估，並反對他出院。5月5日，院方終為胞兄提供手語翻譯，安排他翌日出院，並以事主有社工跟進為由，不安排社康護士。聆訊今續。

【案件編號：CCDI 373/20】

明報記者

（死因研訊）

相關字詞﹕墮樓 死因研訊 葵涌醫院 抑鬱症 聾啞人士

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