曾於協調會批初選不民主 被控前無閱「攬炒十步」

劉作供先講述自己1993年在港大法律系畢業，及後考取法學專業證書（PCLL），一度加入皇家香港警察做督察，後被有條件取錄成為政務主任遂辭職，終因畢業成績而沒當上政務主任，他另曾在自由黨撰稿。

只赴會一次

無印象戴提「積極」否決

劉於1995年成為大律師，其後於倫敦政治及經濟學院修讀政治哲學博士，研究憲制設計包括中國和美國的憲法修正案。至2005年，他未完成博士學位便回港執業及教書，2010至2012年間曾在裁判法院擔任暫委裁判官。劉亦提到有在報章專欄撰文，以及曾與終院前首席法官馬道立撰寫法律書籍。

批初選趕走溫和者

及至案發的2020年，劉偉聰憶述只出席首次九龍西初選協調會議，戴耀廷當時樂觀稱民主派在區選做得很好，但票數沒大幅增加，故要協調爭取多數立會議席，繼而可否決預算案。劉無印象戴耀廷說過「積極」運用否決權或者「可以用、可以不用」字眼，劉不肯定席間有否傳閱「35+計劃」文件，而會議並無達成共識。劉於會上批評初選不民主，他解釋這做法會剝奪選民的選擇權及導致激進化，「趕走溫和立場的人」。

感《佔中》悶 不讀戴中文文章

被問到是否知道戴耀廷撰寫「攬炒十步」文章，劉稱在收到控方文件前沒閱讀過。他說，戴耀廷在港大教過他法律寫作，除在關於法治的講座碰面之外，兩人沒有私下聯絡。劉事前看過戴耀廷執筆的《讓愛與和平佔領中環》，他覺得內容沉悶，於是沒再讀對方的中文文章。

不過在2020年上半年，劉偉聰讀到戴耀廷和港大法律學院長傅華伶等寫的法律期刊，戴在文中稱，民主派需要在選舉採取策略投票，旨在取得更多議席，令目前制度變得不穩。其後，劉得悉戴以「大殺傷力憲制武器」、即源於美伊戰爭的用字來形容其主張時，對此感到意外。

（初選案）

（港區國安法）