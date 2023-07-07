明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

曾於協調會批初選不民主 被控前無閱「攬炒十步」

【明報專訊】被告劉偉聰昨天自辯談及多年修讀法律，曾任暫委裁判官，而協調會議提倡初選的港大法律系前副教授戴耀廷曾教劉法律寫作，惟劉在會議上表達關注，稱初選並不民主。劉又說，案發期間不曾閱讀戴耀廷撰寫的「攬炒十步」等中文文章，當得悉戴主張「大殺傷力憲制武器」時感到意外。

劉作供先講述自己1993年在港大法律系畢業，及後考取法學專業證書（PCLL），一度加入皇家香港警察做督察，後被有條件取錄成為政務主任遂辭職，終因畢業成績而沒當上政務主任，他另曾在自由黨撰稿。

只赴會一次

無印象戴提「積極」否決

劉於1995年成為大律師，其後於倫敦政治及經濟學院修讀政治哲學博士，研究憲制設計包括中國和美國的憲法修正案。至2005年，他未完成博士學位便回港執業及教書，2010至2012年間曾在裁判法院擔任暫委裁判官。劉亦提到有在報章專欄撰文，以及曾與終院前首席法官馬道立撰寫法律書籍。

批初選趕走溫和者

及至案發的2020年，劉偉聰憶述只出席首次九龍西初選協調會議，戴耀廷當時樂觀稱民主派在區選做得很好，但票數沒大幅增加，故要協調爭取多數立會議席，繼而可否決預算案。劉無印象戴耀廷說過「積極」運用否決權或者「可以用、可以不用」字眼，劉不肯定席間有否傳閱「35+計劃」文件，而會議並無達成共識。劉於會上批評初選不民主，他解釋這做法會剝奪選民的選擇權及導致激進化，「趕走溫和立場的人」。

感《佔中》悶 不讀戴中文文章

被問到是否知道戴耀廷撰寫「攬炒十步」文章，劉稱在收到控方文件前沒閱讀過。他說，戴耀廷在港大教過他法律寫作，除在關於法治的講座碰面之外，兩人沒有私下聯絡。劉事前看過戴耀廷執筆的《讓愛與和平佔領中環》，他覺得內容沉悶，於是沒再讀對方的中文文章。

不過在2020年上半年，劉偉聰讀到戴耀廷和港大法律學院長傅華伶等寫的法律期刊，戴在文中稱，民主派需要在選舉採取策略投票，旨在取得更多議席，令目前制度變得不穩。其後，劉得悉戴以「大殺傷力憲制武器」、即源於美伊戰爭的用字來形容其主張時，對此感到意外。

（初選案）

（港區國安法）

相關字詞﹕戴耀廷 串謀顛覆國家政權罪 港區國安法 民主派初選案 劉偉聰

上 / 下一篇新聞

強制驗樓7000幢 六成未竣 更新大行動3/4未動工 市建局稱因疫允延期
強制驗樓7000幢 六成未竣 更新大行動3/4未動工 市建局稱因疫允延期
指完工入夜或未察小裂縫 屋宇署：經一事長一智
指完工入夜或未察小裂縫 屋宇署：經一事長一智
商戶嘆兩封路蝕數萬 居民批政府反應慢
商戶嘆兩封路蝕數萬 居民批政府反應慢
區改全票通過 民協民主黨人研參選 劉慧卿：可試中央態度 羅健熙稱不能屈辱爭提名
區改全票通過 民協民主黨人研參選 劉慧卿：可試中央態度 羅健熙稱不能屈辱爭提名
歐盟指違民主承諾 政府斥「無稽妄議」
歐盟指違民主承諾 政府斥「無稽妄議」
IB評級制復常 港狀元人數遜疫前 全球滿分考生跌七成 港去年93今年23
IB評級制復常 港狀元人數遜疫前 全球滿分考生跌七成 港去年93今年23
疫下多留家練琴定志向 狀元負笈倫敦追音樂夢
疫下多留家練琴定志向 狀元負笈倫敦追音樂夢
刀槌賊劫表行 警追捕4匪1「顧客」
刀槌賊劫表行 警追捕4匪1「顧客」
教追女「鬼王」被判社服 官不頒賠償令
教追女「鬼王」被判社服 官不頒賠償令
劉偉聰：代表盧建民上訴 萌念選立會 感暴動罪嚴苛欲修訂 無簽「墨落」不解為何現名
劉偉聰：代表盧建民上訴 萌念選立會 感暴動罪嚴苛欲修訂 無簽「墨落」不解為何現名
抑鬱聾啞漢出院翌日墮樓亡 家屬批院方一度沒手語翻譯
抑鬱聾啞漢出院翌日墮樓亡 家屬批院方一度沒手語翻譯
Amina刑毁罪成還押候判 求情：惹關注因與包致金同姓
Amina刑毁罪成還押候判 求情：惹關注因與包致金同姓
張秀賢裁須賠1萬 同學債主：呢啲人要畀個教訓
張秀賢裁須賠1萬 同學債主：呢啲人要畀個教訓
龔如心遺產管理方案 12月開庭訊
龔如心遺產管理方案 12月開庭訊
中大研究：腸道菌失衡 柏金遜遠因 患者確診廿年前已有便秘 團隊指益生菌有望預防
中大研究：腸道菌失衡 柏金遜遠因 患者確診廿年前已有便秘 團隊指益生菌有望預防
行政費料年花1.5億 MPF專項戶口棄推
行政費料年花1.5億 MPF專項戶口棄推
術前預健減手術後遺 新西聯網盼服務擴展
術前預健減手術後遺 新西聯網盼服務擴展
2元乘車首宗懷疑違例交警方 10日查270人僅1宗 議員：不反映實况
2元乘車首宗懷疑違例交警方 10日查270人僅1宗 議員：不反映實况
停車場輾斃唐狗 司機涉未報警 狗主斥冷血不負責任
停車場輾斃唐狗 司機涉未報警 狗主斥冷血不負責任
閉門議高球場用地 城規會再延兩周
閉門議高球場用地 城規會再延兩周
大灣區GBA專題：3天自駕 3路入灣
大灣區GBA專題：3天自駕 3路入灣
康橋之家性侵索償案 精液紙巾現辦公室 張健華稱遭插贓
康橋之家性侵索償案 精液紙巾現辦公室 張健華稱遭插贓
【Emily】上蓋組件「游抵」啟德體育園 萬噸鋼材 電腦模擬搬入地盤路線
【Emily】上蓋組件「游抵」啟德體育園 萬噸鋼材 電腦模擬搬入地盤路線
【Emily】議員上任年半 林順潮發言離題 主席梁君彥截停
【Emily】議員上任年半 林順潮發言離題 主席梁君彥截停
【Emily】G19倡港珠澳橋減費50人幣
【Emily】G19倡港珠澳橋減費50人幣
【Emily】海園「夏水禮」重辦 搞Emoji主題活動
【Emily】海園「夏水禮」重辦 搞Emoji主題活動
【Emily】李家超訪貴州食腸旺麵 話寓「9+2」暢旺
【Emily】李家超訪貴州食腸旺麵 話寓「9+2」暢旺
【Emily】陳馮富珍獲星洲母校頒榮譽博士
【Emily】陳馮富珍獲星洲母校頒榮譽博士