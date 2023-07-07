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劉偉聰：代表盧建民上訴 萌念選立會 感暴動罪嚴苛欲修訂 無簽「墨落」不解為何現名

【明報專訊】民主派「35+」初選案昨踏入第80天審訊。本身是大律師的被告劉偉聰自辯稱，2020年代表旺角暴動案盧建民上訴時，認為《公安條例》下暴動罪名嚴苛，萌生參選立法會念頭；即使他覺得初選成分不民主，為免被視為「鬼」或者不夠付出，最終仍參加初選。劉偉聰稱不認同「五大訴求」的內容，亦未曾聯署抗爭派「墨落無悔」聲明書，至今無法解釋為何聲明書有其名字。

劉偉聰曾為深水埗區議員，他昨以英語自辯，圍繞為何參加初選。他對於2019年反修例運動感同情，更重要是《逃犯條例》賦權特首指示移交逃犯，會將法院「捲入政治餘波」。劉同年當選區議員，他稱是受朋友游說，競逐原本由「親政府」者佔據的選區。劉補充，他不希望以「建制派」形容親政府者，「因為專業人士是建制一部分」。

官聞言稱不少法律應更新

2020年初，劉偉聰收到不少人鼓勵，開始思考會否參選立會。劉3月出席九龍西初選協調會議，其後沒下文（見另稿）。不久後，上訴庭駁回2016年旺角暴動案盧建民的上訴，劉正是盧的代表律師。他有感本港暴動和非法集結條文籠統和頗嚴苛（quite draconian），例如只要3個人或以上集結就可能入罪，英國法例卻列明集結門檻為12人或以上，他希望在立會修例。法官陳慶偉聞言稱，暴動罪始於六七暴動，不少法律應修訂更新。

劉：論壇前才知聲明 不認同五大訴求

到了2020年5月，劉偉聰自言參選立會的想法更堅定，但未敲定會否參加初選。由於兩名曾支持他的區議員改為支持另一潛在參選人，他最終決定投身初選。庭上關注，6月發布的「墨落無悔」聲明書出現劉的名字。劉表明沒簽署聲明，亦沒授權助理代簽，直至初選論壇數日前他才知悉聲明。在法官李運騰提問下，劉認同一切仍是謎團，「根本無法解釋」。劉又稱，聲明內容比他認知的「本土派」立場更溫和，因曾有本土派主張制裁中港官員，聲明僅限於運用憲法權力。

劉說不認同墨落聲明中的「五大訴求，缺一不可」，「有些事情我會認同和參與，有些事情我會認同卻不參與」，好比他尊重同性戀者，本身卻不是同性戀。例如時任特首林鄭月娥應否辭職，劉沒有所謂，因特首職位比其本人重要。劉引用英文諺語形容，《基本法》要求特首對中央和特區負責，往往不太可能，容易造成「Catch 22」式的處境（軍規22條，意指進退維谷）。

「猶如選舉自殺」 沒刪聯署

法官李運騰關注，劉偉聰對於自己的名字出現在墨落聲明而驚訝，為何沒嘗試刪去聯署？劉解釋是故意為之，他想過在社交媒體澄清，但此舉會揭露他不認同「五大訴求」。法官陳慶偉笑問，「你不是有原則和正直的人嗎？」劉表示，發帖澄清在當刻猶如「選舉自殺」，但為奉行原則，他在競選物料沒提及「五大訴求」。聆訊期間，李官三度打斷劉的作供，稱法庭希望留意被告動機，並非判斷政治價值和展開政治辯論。審訊今續。

【案件編號：HCCC 69/22】

明報記者

（初選案）

（港區國安法）

相關字詞﹕劉偉聰 串謀顛覆國家政權罪 港區國安法 民主派初選案

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