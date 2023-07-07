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港聞

港聞二

歐盟指違民主承諾 政府斥「無稽妄議」

【明報專訊】立法會昨日通過區議會改制方案，歐盟發聲明指新制度有違《基本法》發展民主的承諾，進一步削弱一國兩制原則。政府發聲明反對歐盟的失實評論及對本港民主發展的「無稽妄議」，敦促歐盟停止干涉中國內政。

歐盟在聲明指出，新制度下區會直選議席大減，有礙香港市民選出代表跟進地區事務，促請北京及特區政府重建外界對本港民主進程的信心。政府昨反駁歐盟，提到《中英聯合聲明》及《基本法》沒有提及區議會或區域組織經選舉產生，稱將區會說成民主進程一部分是「指鹿為馬、無中生有」，重申須堵塞制度漏洞，落實「愛國者治港」原則。

對於區會改制通過，港澳辦發言人昨表示，重塑區議會制度是全面落實愛國者治港、提高特區治理水平的重要舉措。發言人批評2019年有「反中亂港分子」利用制度漏洞進入區會，預期新制度下會有大批具堅定愛國愛港立場、廣泛代表性、專業質素高、熱心服務市民的人參與區會工作。

謝偉俊盼效內地村委 行基層民主

立法會昨審議修例草案，有議員指新制度民主成分減少。灣仔區議員、選委界別議員謝偉俊表示，區會改制後民選成分減少、「官選」比例增加，將加強與政府的從屬關係，有別以往自主性質。他期望香港能仿效內地村委會實行基層民主，「縱使（基本法）97條沒規定，但也沒規定不可以」，又指基本法列明特首及立法會最終由普選產生，冀香港長遠仍朝民主方向發展。實政圓桌田北辰認為，無可否認區會民選議席大減至近兩成，民主元素減少，但認為市民生活幸福才是地區管治目標，稱不會有人想生活在「高民主成分、低社會文明的地方」。

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