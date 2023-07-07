區改全票通過 民協民主黨人研參選 劉慧卿：可試中央態度 羅健熙稱不能屈辱爭提名

直選減至19% 重設委任議席

政府5月底向立法會提交《2023年區議會（修訂）條例草案》，將民選議席由現時逾九成大減至19%，同時重設委任議席、增設由地區「三會」（分區會、防火會、滅罪會）選出的地區委員會界別；成立分別由政務司長和副司長主持的地區治理領導委員會和地方行政督導委員會，負責制訂及實施地區政策等。立法會經過連續兩日審議，昨三讀通過區會改制方案，89名議員中，除立法會主席梁君彥按慣例不投票，其餘88人一致投下贊成票。

曾國衞：政府仍有大量工作

民青局長麥美娟總結發言稱，修例能為「禍害香港地方行政多年的政治鬧劇畫下終止符」，指公眾諮詢中99%意見均支持新方案，充分反映市民的支持。曾國衞表示，未來政府仍有大量工作，包括組成區議會資審會、甄選委任議員、籌備區選等。選管會發言人稱會按修訂後的選舉法例，聯同選舉事務處開展選舉籌備工作和實務安排，並正更新區議會選舉活動指引。

新一屆區選料年底舉行。羅健熙稱，正了解黨員表達參選意向，除現任及前任區議員，也有新人有意參選，暫未掌握具體數字，但「不是有幾十個（人）選晒44個區」。他表示，民主黨下一步將評估考慮參選者是否值得黨內推薦，最重要的準則是能否代表該黨，「能否堅持民主黨理念、講香港人聲音」。

羅又說，會與考慮參選者討論如何爭取三會成員提名，強調不能接受屈辱條件及利益交換。他稱至今未有「中間人」就區選接觸民主黨，認為政府對待民主黨的態度未見放鬆，難評估「入閘」機會，但認為可嘗試。民主黨前主席劉慧卿希望民主黨有人嘗試參選，倘發現有困難大可辭職，同時能測試中央對香港態度，惟強調必須要有尊嚴。

羅稱無「中間人」接觸

民協盼月內有結論

李庭豐說，民協曾醞釀討論是否參選區會，現持開放態度，不過最終決定仍要通過黨內程序，在會員大會討論和表決，期望本月內有結論。該黨社區主任郭偉誠昨向傳媒表明積極考慮參選。

新思維主席狄志遠表示該黨正積極考慮派人參選，對於曾批評改制方案但投贊成票，他重申政府應容許不同聲音進入區會，但認為「有區議會總比無區議會好」，故投下支持票。