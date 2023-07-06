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港聞

港聞二

官質疑「特務搶魚」誇大 何：反映市民恐懼到極致

【明報專訊】民主派「35+」初選案昨踏入第79天審訊。民協前副主席何啟明曾在選舉論壇談及「打倒共產黨」，又稱「中國特務」會以國家安全為由，搶走基層市民的魚和菜。法官於庭上連番質疑，何啟明是否誇大其辭，言論僅建基於想像。何啟明在庭上表示，「特務搶魚」一事並非真實經歷，但說法反映市民的憂慮；外界認為國安法凌駕一切香港法律，因此衍生恐懼，「當恐懼去到極致嘅時候，大家會諗咗𠵱啲嘢出嚟」。

被告何啟明昨第三日自辯，重申不同意否決財政預算案，迫使特首回應「五大訴求」。法官李運騰留意到，何啟明曾在facebook發帖稱公帑不能落入「惡貫滿盈」的警隊手上。何在庭上表示，他不同意向警隊額外撥款，例如購入新的水炮車，此舉不影響警隊恆常支薪。

認同戴沒誠實交代攬炒動機

何啟明提及，戴耀廷曾在2020年4月的九龍西初選協調會議講述「攬炒十步」文章，岑子杰表明反對否決預算案，戴耀廷就「轉軚」稱否決權可用可不用；由於戴耀廷一直主張「攬炒」，他不相信對方的解釋。李官追問何啟明，是否認為戴耀廷沒有說出真正動機，表現不誠實（dishonest），何同意說法。

本案控罪關鍵在於否決預算案，何啟明表示不肯定民協內部有否討論否決權，「民協一路都係咁重視民生，我覺得有啲嘢真係『老奉』咗……無認真討論都唔出奇」。法官陳慶偉關注，同案的民協前主席施德來主張否決預算案，何啟明持相反立場，民協支持者會否覺得難以取捨；何稱「心水清」的選民能夠分清楚他和施德來，因為很多選票都是「關係票」。

論壇發言與想法相反

官問虛偽否 何：選民判斷

法官和控方引用2020年6月的初選論壇發言用字，向何啟明逐一發問。何在庭上解釋，他稱「同極權無嘢好傾」的「極權」是指港府，而非中央政府，「中央政府唔會睬我哋」。何又指出，他在論壇揚言將立會變成「保皇黨」的地獄，意思是民主派佔立法會少數，常被建制派「熄咪」和趕出會議廳；一旦民主派取得立法會過半議席，「就要建制派經歷番民主派經歷過嘅嘢，但唔一定要變得不公義」。

另外，何啟明提到，民協被批評「又傾又砌」近30年，為了展示民協立場堅定，他在論壇明言「同極權無嘢好傾」，但內心認同商討是政治的本質。李官問到，何啟明表明沒有商討空間，背後意思卻相反，「所以你意思是虛偽是關鍵（so you mean hypocrisy is the key）？」何強調只想建立民協的堅定形象，虛偽與否應由選民決定。

「打倒共產黨」僅表憤慨

信鄧小平言「共產黨罵不倒」

根據論壇謄本，何啟明曾稱中共造成「攬炒」。李官問何啟明是否真心相信此說法，他表示中共「攬炒」的確影響香港民生，例如外界傳出要訂立《港區國安法》，導致本港股市下滑，直至「國家隊進場」（即內地資金流入本港股市）才上升。何啟明又形容，「打倒共產黨」的口號只是「憤慨之言」和選舉語言，如同憤慨的人講粗言，他相信已故國家領導人鄧小平的說話，「共產黨是罵不倒的」。審訊今續。

【案件編號：HCCC 69/22】

（初選案）

相關字詞﹕民協 何啟明 串謀顛覆國家政權罪 港區國安法 民主派初選案

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