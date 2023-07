官質疑「特務搶魚」誇大 何：反映市民恐懼到極致

被告何啟明昨第三日自辯,重申不同意否決財政預算案,迫使特首回應「五大訴求」。法官李運騰留意到,何啟明曾在facebook發帖稱公帑不能落入「惡貫滿盈」的警隊手上。何在庭上表示,他不同意向警隊額外撥款,例如購入新的水炮車,此舉不影響警隊恆常支薪。

認同戴沒誠實交代攬炒動機

何啟明提及,戴耀廷曾在2020年4月的九龍西初選協調會議講述「攬炒十步」文章,岑子杰表明反對否決預算案,戴耀廷就「轉軚」稱否決權可用可不用;由於戴耀廷一直主張「攬炒」,他不相信對方的解釋。李官追問何啟明,是否認為戴耀廷沒有說出真正動機,表現不誠實(dishonest),何同意說法。

本案控罪關鍵在於否決預算案,何啟明表示不肯定民協內部有否討論否決權,「民協一路都係咁重視民生,我覺得有啲嘢真係『老奉』咗……無認真討論都唔出奇」。法官陳慶偉關注,同案的民協前主席施德來主張否決預算案,何啟明持相反立場,民協支持者會否覺得難以取捨;何稱「心水清」的選民能夠分清楚他和施德來,因為很多選票都是「關係票」。

論壇發言與想法相反

官問虛偽否 何:選民判斷

法官和控方引用2020年6月的初選論壇發言用字,向何啟明逐一發問。何在庭上解釋,他稱「同極權無嘢好傾」的「極權」是指港府,而非中央政府,「中央政府唔會睬我哋」。何又指出,他在論壇揚言將立會變成「保皇黨」的地獄,意思是民主派佔立法會少數,常被建制派「熄咪」和趕出會議廳;一旦民主派取得立法會過半議席,「就要建制派經歷番民主派經歷過嘅嘢,但唔一定要變得不公義」。

另外,何啟明提到,民協被批評「又傾又砌」近30年,為了展示民協立場堅定,他在論壇明言「同極權無嘢好傾」,但內心認同商討是政治的本質。李官問到,何啟明表明沒有商討空間,背後意思卻相反,「所以你意思是虛偽是關鍵(so you mean hypocrisy is the key)?」何強調只想建立民協的堅定形象,虛偽與否應由選民決定。

「打倒共產黨」僅表憤慨

信鄧小平言「共產黨罵不倒」

根據論壇謄本,何啟明曾稱中共造成「攬炒」。李官問何啟明是否真心相信此說法,他表示中共「攬炒」的確影響香港民生,例如外界傳出要訂立《港區國安法》,導致本港股市下滑,直至「國家隊進場」(即內地資金流入本港股市)才上升。何啟明又形容,「打倒共產黨」的口號只是「憤慨之言」和選舉語言,如同憤慨的人講粗言,他相信已故國家領導人鄧小平的說話,「共產黨是罵不倒的」。審訊今續。

【案件編號:HCCC 69/22】

(初選案)