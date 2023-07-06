報告稱「知悉」遠多於「同意」 核學會質疑 IAEA用字模糊欠共識

陸炳林在商台節目《在晴朗的一天出發》指出，IAEA報告中多採用「noted」而非「同意（agree）」字眼，認為可解讀為機構並非反對日本在福島將處理水排海，但亦非同意有關做法，估計機構內大部分專家同意，但亦有專家提出質疑，故未能達成共識，令報告行文措辭較為不確定，「一去到安全，如果有好少數專家質疑嘅話，我哋都要好小心」。

陸炳林指報告未釋疑

限進口否 需待排核水測試

陸炳林舉例，報告第25頁提到IAEA「注意」到由東電製作並經日本原子能規制委員會（NRA）審核的修正版輻射環境影響評估（REIA），稱鄰國人員受到的劑量將跌至無法檢測且可忽略不計，但沒具體說明是否同意。他認為，排放核污水計劃的實際影響仍需更多研究，目前IAEA報告無助釋除公眾疑慮；至於須否限制日本水產進口，他認為有待排放核污水時測試的數據才能決定。

翻查有關報告用字，「agree」在報告中用了4次，包括IAEA總幹事格羅西在前言「同意」日本的觀點，即IAEA將在排放「ALPS處理水」前、中、後期，全面審視計劃的實施情况；「noted」則出現多達61次，其中在「制定氚的排放限值」4次用上該字眼，例如指專家組「注意到」REIA預測的劑量明顯低於限制。

日未供替代方案 陳穎欣批片面

一直反對日本排放核污水的工聯會立法會議員陳穎欣批評，日本政府未有讓IAEA評估其他可行方案，例如增加核污水的儲存裝置，或將其固體化，「淨係睇單一個方案做研究，未免太過片面」，她認為有關報告只為日本排放核污水「背書」，不能令市民安心。