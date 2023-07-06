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港聞

港聞二

日媒：最快下月起排核水 外相擬會談尋中韓理解

【明報專訊】國際原子能機構（IAEA）周二（4日）發表報告指日本排放核污水計劃「符合國際安全標準」，《日經亞洲》昨日報道，IAEA開綠燈後，日本政府準備最快下月開始排放福島第一核電站的核污水。日本傳媒報道，外相林芳正計劃本月中出席在印尼舉行的東盟外長會議時，與中、韓外長會談，就排放核污水尋求兩國理解。

國內外爭議 日官無意改變計劃

日本政府除了取得IAEA的正面評估報告，日本原子能規制委員會昨表示，將於明日（7日）向東京電力公司發出核污水排放設施的檢查合格證明。不過日本排放計劃不僅遭國內漁民及反核人士反對，也招致中韓等周邊國家地區強烈批評。日本內閣官房長房松野博一昨稱，今夏排放核污水的計劃不變，強調會以簡明易懂方式向國內外說明排放安全。

IAEA晤福島漁業界

「監察至最後一滴排出」

IAEA總幹事格羅西周一（3日）向日本首相岸田提交報告後，昨到福島縣磐城市出席會議，向當地漁業代表及官員承認，他沒有「魔術棒」能消除民眾憂慮，但強調IAEA會在福島設立辦公室，監察未來幾十年的排放情况，「直至最後一滴核污水排出為止」。格羅西同日到福島核電站視察，之後會前往韓國、新西蘭及太平洋島國庫克群島，說明IAEA核污水報告。

華環境部指日監測存3問題

中國外交部發言人汪文斌昨日在例行記者會上重申，IAEA報告不能成為日方排核污水的護身符和通行證，他稱中方對評估報告及日方試圖處理核污水做法有4點質疑：報告不能證明日方排核污水的正當性、不能賦予排放合法性、不能保證安全，也不能保障監測安排有效。汪文斌說，政府將加強海洋環境監測，加強海產等進口食品的檢驗檢疫，確保公眾健康和食品安全。

中國生態環境部昨亦指出，日本目前監測安全存在3個問題：一、核污染水排放前的監測有延遲，可能導致不達標核污染水直排入海；二、核污染水混合後監測可能造成不合理稀釋，日方將10罐核污染水混合後取樣監測，可能造成高濃度的核污染水被低濃度的核污染水稀釋成達標的核污染水；三、核污染水排海關乎全球海洋環境和公眾健康，日本應接受利益攸關各方參與公開透明的國際監測監督。

對於日本經濟產業省資料顯示，中國核電廠氚排放是福島核污染水氚排放的6.5倍，中國生態環境部稱，這是「惡人先告狀」，企圖混淆視聽，指福島核污水和各國核電站正常運行液態流出物有本質區別，一是來源不同，二是放射性核素種類不同，三是處理難度不同。

韓：尊重報告 將大增監測站

韓國政府昨表示尊重IAEA的評估報告，正深入分析，將繼續關注日方處理和監測計劃能否切實落實，同時會將境內沿海核輻射監測站從目前的92個增至200個，大幅加強對海洋與水產安全的管理。

（日經亞洲/中央社/共同社/新華社）

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