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港聞

港聞二

的士擬推六座設車隊制 違例計分制罰停牌

【明報專訊】政府下周三（12日）將向立法會提交《2023年道路交通法例（提升個人化點對點交通服務）（修訂）條例草案》及《的士司機違例記分條例草案》，建議引入的士車隊制度，以提升個人化點對點交通服務的質素，同時建議增加的士乘客座位最多至6個，以及引入的士司機違例記分制。草案明日（7日）將刊憲。

計分制涵蓋濫收兜路 草案明刊憲

當局稱，近年社會有廣泛意見認為政府應加強規管的士服務，的士業界亦認同迫切需改善服務。政府建議引入的士車隊制度，讓車主可集合的士組成車隊，再向運輸署申請牌照，在受監管平台下通過專業車隊管理提供優質的士服務。根據建議，如車隊包括紅的，車隊規模需有300至1000輛的士；純粹由新界的士組成只需有100至350輛的士。當局指，車隊牌照並非營業的士業的必要牌照，亦不會取代現有的士牌照。

政府又建議引入六座的士，收費將與現時四至五座的士一樣，指攜帶較多行李來往機場及跨境口岸的乘客可享受更舒適乘車體驗，提升的士行業競爭力。

針對部分的士司機濫收車資、拒載、修改咪表等罪行，政府建議引入兩級制罰則，初犯會維持現時最高罰款1萬元及監禁6個月，再犯可被罰2.5萬元及監禁12個月。文件另提出擬引入「的士司機違例計分制度」，當司機干犯罪行會被記分，舉例濫收車費10分、兜路5分；兩年內累計被記15分或以上，會被取消駕駛的士資格，初犯3個月，再犯6個月。

此外，政府建議提高「白牌車」非法出租或取酬載客罰則，初犯倍增至罰款1萬元，再犯可罰2.5萬元，並將吊銷期及扣押期由現時初犯判處3個月和再犯判處6個月，分別增至6個月及12個月。

相關字詞﹕的士司機違例記分條例草案 車隊 濫收車資 運輸及物流局 的士服務 的士司機 的士

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