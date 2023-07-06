紅隧7．23推易通行 東隧西隧下月實施

隧道費代用券7‧17停售

運輸署回覆本報查詢稱，考慮到紅隧工程及各項測試進度理想，加上96%車輛已獲發車輛貼，駕駛者亦逐漸熟悉易通行運作，故有條件本月內於紅隧實施。署方表示，為配合易通行，紅隧一帶本月23日凌晨1時起分階段實施臨時交通安排，隧道來回方向及其支路凌晨4至5時臨時封閉，其間8條通宵專營巴士線需改行東隧，1條通宵專營巴士線及1條通宵專線小巴線需改行西隧。

運輸署表示，截至本周二（4日）已發出逾79萬張車輛貼，佔全港已領牌車輛逾96%，當中約84%車輛已開立易通行戶口。現時易通行在青沙管制區、城門隧道及獅子山隧道平均每日收取約20萬架次的隧道費。

署方稱，車主如需協助可瀏覽易通行網站、致電24小時客服熱線，或前往4個客戶服務中心等，本月17日起中西區、東區、南區、油尖旺、觀塘及九龍城的民政諮詢中心將新增諮詢站；屯門、荃灣、葵青、西貢、大埔及離島民政諮詢中心的諮詢站，以及荃灣政府多層停車場的服務站同日起停止服務。