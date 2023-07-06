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港聞二

檢視增八大非本地生限額 教資會：沒時間表

【明報專訊】8間資助大學現時可以取錄非本地生自費入讀學士課程，總數不應超出核准公帑資助學士學額總數的20%。最近有報道稱相關「20%限額」將放寬至40%，大學取錄的非本地生將倍增。教資會主席雷添良昨日回覆本報查詢稱，會方正檢視「增加非本地學士生」，仍在研究，「沒特定時間表」。港大校委會本科生代表戚由康稱，現時內地生是非本地生最大來源，盼院校增強對不同地方學生的吸引力；教大協理副校長（大學拓展）周文港稱，措施可應對本港少子化和人才流失問題。

計及研究生 近7年內地生佔非本地生七成

根據教資會統計，八大多間院校取錄非本地學士生人數呈升勢，港大、科大均超出20%上限（見圖）。上月《香港統計月刊》顯示，近7年的非本地學生（計及研究生）以內地生佔比最多，維持約七成。

本報記者昨日致電教資會主席雷添良，他不評論相關限額是否由兩成放寬至四成，稱不同持份者均提出過「增加非本地學士生」相關議題，教資會正在檢視，「暫時仍研究中，沒特定時間表」，待相關計劃成熟才公布。

教資會回覆稱，社會各方持份者近期就招收香港以外學生人數上限方面提出建議，該會就此一直為教育局提供意見及支援，供政府考慮；又指八大獲公帑資助，「以滿足本地學生的升學需要及培育人才為首要使命」，同時在可確保教學質素及不涉額外公帑的大前提下，招收香港以外的學生修讀授課式課程。教育局回覆，政府致力透過一系列措施將香港發展成為區域教育樞紐，包括取錄非本地學生入讀專上院校，不時檢視數據，按需要考慮採取適當措施。

《南華早報》昨日引述消息報道，教資會擬將八大學取錄非本地學士生限額，由20%放寬至40%，以每年1.5萬個資助學士計算，每年可取錄非本地生將由3000人增至6000人，2024/25學年起推行；又稱安排亦適用研究生課程。現時研究院資助修課課程設非本地生收生限制，但研究課程不限。

港大學生代表：國際化是有不同地方的人

港大校委會本科生代表戚由康關注港大內地生佔非本地生最多，倘教資會欲助本港成為國際教育樞紐、助大學國際化，應有相應措施實現目標，「各院校和香港大學要反思為何對（內地以外的）其他地區的學生欠吸引力，真正國際化是非本地生有來自不同（地方）的人」，強調認同各地學生也有優異學術水平。

嶺大協理副校長（學術及對外關係）、立法會議員（選委會界別）劉智鵬說，歡迎提高相關比例，稱本地生學額必定不會減少，但內地生佔比或會再增加，又指內地生本是各國院校非本地生的主要生源，「若有統計內地生到哪裏升學，香港可能不算多」。教大協理副校長（大學拓展）、立法會議員（選委會界別）周文港說，香港少子化和人才流失問題嚴重，放寬至「40%限額」仍不足，冀將來再放寬，而限額一旦放寬，料院校也要提供更多學生服務，增加圖書館、自修室座位等設施。

劉智鵬城大撐放寬 周文港：40%仍不足

本報向大學查詢如何平衡本地和非本地生所獲教學、設備資源，中大稱有豐富經驗支援非本地生，並積極建立多元包容校園；城大表示支持相關措施，認為更多非本地生可接受本港優質的高等教育，相信本地生和非本地生可透過一起學習交流、互相砥礪。其餘4間大學至截稿時未回覆。

相關字詞﹕資助大學 內地生 本科生 非本地生

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