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港聞

港聞二

夫化淡廠塗漆猝死 妻撫稚子：爸爸去了很遠的地方

【明報專訊】一名34歲工人前日（4日）傍晚於正興建的將軍澳海水化淡廠一個約10多米深水缸底塗防水漆，突然暈倒昏迷，送院不治。死者妻子劉太昨接受本報訪問稱，丈夫生前從事防水工程10餘年，是家庭經濟支柱，遺下6歲及8個月大兒子。她形容丈夫是「好daddy」，「放假會帶小朋友成日出街玩，好準時收工返屋企」。面對突如其來噩耗，她跟6歲兒子說「爸爸去了很遠的地方」。

專家：密閉髹漆 或吸過量揮發物

劉太稱丈夫沒特別病患，暫時未知意外如何發生，僅知當時他聯同另一名工人到場「執漏」。

工業傷亡權益會幹事林靜儀向本報表示，前日案發後有到醫院接觸家屬，昨家屬專注處理後事，稍後會與承建商討論及了解意外成因及善後安排。林期望當局在調查後公布結果，讓業界引以為鑑。

意外成因仍待調查，浸大化學系高級講師何觀陞回覆本報查詢，指一般油漆含天拿水，若在密封環境髹油，揮發氣體會不斷在空氣累積，吸入過量會惡心、頭暈甚至昏迷。

勞工處昨發稿稱高度關注事件，已向有關承建商發出「暫時停工通知書」，表示正調查確定意外成因，並查找有關持責者法律責任，及提出改善措施，若違例會依法處理。據發展局資料，肇事工地設置「安全智慧工地」系統，包括向工友提供智能手表，如停留在密閉空間時間過長，系統會提醒。本報查詢涉事水缸是否密閉、死者當時有否用相關智能裝置等，水務署稱高度關注意外，會配合調查。

香港建造商會執行總監梁敬國指水缸內工作可能牽涉密閉空間工作安排，一般要先評估風險，不能單獨工作；必須有人在空間外監察，規定工作至一定時間要離開和休息，在評估風險後可能要戴氧氣筒等。

相關字詞﹕將軍澳海水化淡廠

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