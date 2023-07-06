康橋之家非法性交索償案 張健華：我哋辛酸邊個知？

原告為女事主，由其母親代表處理，3名被告依次為張健華、康橋護理服務有限公司及康橋母公司、智友集團有限公司；張健華無律師代表。據悉原告與智友集團昨日達成和解協議。

張健華前日提到，原告於事發前曾將飯碗「掟落街」，他昨在原告方盤問下補充，當日叫原告入房跟進此問題，是因為避免其他院友聽到他責備原告的說話，令原告遭取笑。他先以糖果取悅對方，再向她指出事件嚴重，加上糖果在房內，他「一手拎唔到咁多」，故只好入內，而院舍從無訂立規矩列明女院友不得進入院長辦公室。

稱沒想過關門「係好封密嘅地方」

原告方質疑「掟碗」發生於事發前兩周，為何張不是即日處理；張強調一直跟進，例如要向樓下護老院院長致歉、在窗邊加裝鐵絲網等，反問「我哋啲辛酸邊個知呀？」法官黃若鋒問張有否想過不關上房門，張承認沒有，但強調房門無鎖，而且是磨砂玻璃，「冇諗過呢個係一個好封密嘅地方」。

【案件編號：DCPI 648/18】