垃圾徵費延明年4月推 綠在區區進公屋 增回收點包括三無大廈

環保署接受本報查詢時稱，6個月適應期間會對違規人士盡量給予口頭警告，但對嚴重違規行為，例如獲發警告後仍屢次違法者，政府都會考慮執法。適應期結束後，政府會以風險為本模式執法，根據前線清潔員工、物管公司及市民等投訴或舉報，監察違法黑點及執法。

半年適應 違規先警告

垃圾徵費醖釀多年，被政府形容為減廢措施中的「火車頭」，立法會早於2021年8月通過垃圾徵費條例草案，當時政府稱會設立18個月準備期，讓政府及各界準備。新例則會由環境及生態局長以憲報公告指定實施日期。

公屋戶初期可獲免費袋

據悉，政府將於立法會環境事務委員會下周五（14日）舉行的會議交代徵費實施時間，今年10月就相關附屬法例刊憲及提交立會審議，明年4月1日正式實施。政府建議在實施初期，每月免費向公屋、三無大廈及鄉郊村屋居民每戶派發20個15公升（每個售價1.7元）指定垃圾袋，派發期不多於6個月，部分住戶獲派數量會於後期遞減，以鼓勵公眾減廢及分類回收。

重新招標 垃圾袋冀今季生產

政府亦會加強回收服務，包括綠在區區擴至50條公共屋邨，並增加160個收集點。據悉，位於葵坊邨葵安樓地下的綠在葵芳剛於6月26日投入服務，為首個進駐屋邨的綠在區區，除日間運作，亦會試驗夜間自助回收服務。此外，政府會以「多回收、揼少啲、慳多啲」為主題，分階段於明年8月展開宣傳活動，2024年底結束。

至於環保署去年底招標生產指定垃圾袋因入標價過高而流標，環保署今年3月重新招標。該署表示預料7至8月批出合約，以期今季開始生產指定袋與指定標籤，將來於超市、便利店、藥房、家品店及網上平台都可買到指定垃圾袋。

葛珮帆憂加劇三無大廈非法棄置

立法會環境事務委員會主席葛珮帆稱，民建聯支持垃圾徵費，她關注無法團的三無大廈缺乏管理，不少公用地方環境衛生欠佳，憂徵費會加劇非法棄置問題；她又質疑地區回收配套設施是否足夠，回收後的物料是否獲妥善再造，政府都要在計劃推行前向公眾交代。綠領行動總幹事何漢威認為政府應加強宣傳及教育市民乾淨回收，同時加強執法，免加劇非法傾倒。

明報記者