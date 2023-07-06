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港聞

港聞二

港鐵加薪2%至6% 工會斥事前無諮詢加幅遜期望

【明報專訊】港鐵昨日公布，本年度非經理級員工的加薪幅度為2.05%至6.15%，按員工表現釐定，大部分加幅4.1%或以上，另設「工作表現獎」及「酌情特別獎金」。鐵路工會代表與港鐵開會後批評，港鐵決定薪酬調整方案前未有諮詢工會，工會原建議加薪7%，今次結果與員工期望有落差。香港鐵路工會聯合會主席林偉強稱，工會十分擔心會有更多員工流失，未來「不保證不會」有任何行動發生，取決於港鐵與他們溝通的態度，但稱不希望以市民出行作談判籌碼，促公司繼續與工會商討及改革薪酬方案和評級制度。

已凍兩年 「不保證不會」有行動

林偉強強調，鐵路維修需由有經驗員工擔任，建議加薪7%已包括追補凍薪兩年的差額及追回通脹，以及對具經驗員工的肯定，認為加薪4.1%未有重視員工努力。他表示，現時許多事故都需安排缺乏經驗的員工擔起前線維修工作，不少因不堪壓力辭職。

評核影響加幅 指配額制荒謬

林稱，港鐵員工每年需接受考績評核，並有配額制，現有近半員工考績評核達第三級，獲1.3個月獎金和4.1%加薪，12%員工獲最高6.15%加幅。他說，鐵路工作講求合作，絕少獨立工作，質疑督導員獨立評核每名員工評級的做法，又形容設配額的評核制度是「荒天下之大謬」。他說若公司繼續此政策，「同事將會用自己的腳決定自己的前途」。

港鐵表示，為肯定員工過去一年的貢獻，包括在通關和鐵路拓展的努力，會向合資格員工發放「酌情特別獎金」，亦會調整洗衣津貼、農曆新年假期膳食津貼、颱風膳食津貼、夜班當值津貼及個別職級的定額津貼。港鐵稱今次加薪已考慮公司業績、市場及經濟環境、薪酬趨勢調查結果、員工貢獻等因素。

港鐵：發特別獎金肯定過去一年貢獻

被問到會否擔心鐵路業引入外勞，林偉強指現階段港鐵未有相關計劃，但工會擔心外勞使用不同語言和用語，或會影響工作。

相關字詞﹕林偉強 薪酬 香港鐵路工會聯合會 港鐵

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