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港聞

港聞二

指潘焯鴻誹謗港大工程 精進入稟索償促致歉

【明報專訊】「中科監察主席」主席潘焯鴻日前於YouTube發布兩則影片和接受傳媒訪問，評論港大薄扶林教職員宿舍工程施工問題。工程承建商精進建築前日入稟高院，控告潘及其相關公司誹謗，要求賠償致歉。潘另與一名女子涉未如期歸還按揭貸款，遭財務公司追討1900萬元。

原告為涉案港大工程的註冊承建商、精進建築有限公司，被告為潘焯鴻及潘創立的公司中科媒體有限公司。

入稟狀指稱，被告潘焯鴻今年6月26日至翌日，在YouTube發布兩則分別題為「230626【鴻綠燈】EP622 潘焯鴻｜港大校園發展工程管理質素惡劣」及「230627【鴻綠燈】EP623 潘焯鴻｜港大西苑蜂蜜豆腐」的影片。另外，被告亦於6月26日及7月2日分別接受商台《在晴朗的一天出發》和媒體「看中國」的訪問。

原告稱，上述內容均明確提到港大西苑發展工程事宜，涉及惡意誹謗言辭，導致其聲譽受損，亦旨在使其生意或交易帶來貶損，原告遂入稟索償，同時要求法庭頒令禁止被告發布誹謗言論，以及下令他移除YouTube影片，並向原告致歉。

另涉未還貸 遭入稟追討1900萬

另外，潘焯鴻昨與女子朱瑞芳一同遭財務公司入稟追款，後者指兩人2022年9月分別向原告香港信用財務有限公司申請按揭貸款約1750萬元，以將軍澳海翩匯及何文田加多利峯兩個物業抵押，惟被告只歸還約11.7萬元，因而入稟追討連本帶利約1900萬元，並要求兩人將物業交吉。

【案件編號：HCA 1040、1044/23】

相關字詞﹕按揭貸款 港大 精進建築 誹謗官司 宿舍 潘焯鴻

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