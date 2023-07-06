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區會草案恢復二讀 廖長江倡設民政專員KPI 狄志遠稱新思維積極參選

【明報專訊】政府早前向立法會提交《2023年區議會（修訂）條例草案》，修改區議員產生方法和職能。立法會昨日就草案恢復二讀，預料今日將三讀通過。昨日會議約有42名議員發言，均稱支持草案，批評過往區議會愈趨政治化。對於改組後區議會將改由民政專員出任區議會主席，法案委員會主席廖長江建議設立民政專員的關鍵績效指標（KPI）。

根據方案，區議會民選議席將大減，同時增設「地區委員會」界別議席，並增設地區治理領導委員會、資格審查等。昨日發言的議員都批評過往區議會太政治化，甚至成為政治表演舞台，認為方案可重塑區議會功能。至昨日傍晚會議中止待續，有31名議員待發言。

「對抗並不是出路，對話總比對抗好」

曾說未能掌握區議會改制後職能的社福界議員狄志遠，昨日發言時表態支持草案，更表明新思維會積極考慮參選，稱明白經歷社會事件後，政府需有更高安全系數，希望新制度下能讓不同政治理念的有心人參選，又說「對抗並不是出路，對話總比對抗好」。

廖長江認為，地區治理成效將取決於民政事務專員水平，政府要選拔合適公務員出任，並提供培訓，又認為在職務調任時應做好交接，以確保地區工作連續性。

民選楊永杰稱委任議員能從大局看問題

身兼九龍城區議員的九龍中議員楊永杰認為，區議會增設不同界別，可增加多元性，提升治理效能，又提到過去民選議員過於着眼自己的地方選區利益而忽略區內規劃，委任議員則能從大局考慮問題，認為新制度能立體呈現地區意見。

曾任委任區議員的工程界議員盧偉國憶述，當年因不屬任何小選區，他會利用工程經驗參與社區工作，可客觀監察政策措施和組織地區活動，包括龍舟競賽、中秋晚會、推廣IT工作等。曾任區議員的民建聯陳克勤則說，當年直選議員未必能完全兼顧區議會的不同工作，會交由委任議員分擔，包括部分大型諮詢。

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