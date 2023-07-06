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港聞二

低落逾月可變產後抑鬱 專家：說「想死」是求救

【明報專訊】有臨牀心理學家表示，約七八成產婦會經歷情緒波動，多數人約兩周後好轉，若低落情緒維持一個月以上，有可能發展為產後抑鬱，經常內疚自責，對孩子冷漠、厭惡，甚至有自殺傾向。有立法會議員指現時篩查產後抑鬱機制可能「走漏眼」，籲政府加強宣傳，提高產婦丈夫或身邊人對產後抑鬱的認識。

香港心理學會註冊臨牀心理學家蔡珊珊表示，當產婦表達出自殺傾向或產生傷害孩子念頭，丈夫或身邊的人應有警覺性，「講得出想死是在求救」，勿當口頭禪輕視，應及時幫助，亦不應在產婦表達負面情緒時與以前對比，「唔好講『我阿媽當時湊5個都冇事』」。

精神專科醫生麥永接表示，頭胎、經濟條件較差、家裏支援較少皆會增加產婦患產後抑鬱的風險，建議聘請陪月或找家人幫忙照顧嬰兒，提醒應在分娩前完成搬屋等重大轉變，減少產婦需適應的情况。

疫下識別人數大減

議員：篩查機制或「漏眼」

去年立法會文件顯示，衛生署轄下母嬰健康院於2017至2019年，識別出產前有情緒問題或可能患產後抑鬱症的母親，每年介乎約6500至7400人，但2020及2021年新冠疫情令使用者大減，識別人數分別減至2269及3560。立法會議員陳凱欣認為，現時母嬰健康院以問卷形式識別有精神健康問題的產婦，如「是否常哭泣」等，問題較含糊。她建議政府以網站或應用程式的方法，一站式整合政府及坊間針對產後抑鬱的支援，該些支援應達至讓產婦丈夫及親人了解求助方法。

相關字詞﹕殺嬰 陳凱欣 心理健康 產後抑鬱

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