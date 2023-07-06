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港聞

港聞二

母天橋殺嬰判感化 官寄語做產婦「指路燈」

【明報專訊】41歲女子去年將16日大的女兒從行人天橋拋下行人路，女嬰最終不治，女子早前於高院承認一項殺嬰罪，昨日被判兩年感化令。法官杜麗冰特別提到，被告曾向丈夫求助不果，希望產婦的丈夫亦關注產後抑鬱，關心妻子是否有抑鬱症狀，又寄語被告好好生活，成為其他產婦的指路燈，陪伴她們走出困境，好讓女嬰的死「不枉然」。

籲丈夫關注產後抑鬱關心被告

杜官判刑時形容案件是悲劇、令人心碎，嬰兒誕生應是樂事，惟對某些人來說可能是噩夢的開始。杜官引述辯方求情時提到，被告梁嘉儀（現年42歲）家境清貧，9歲喪父後母親任清潔工，獨力撫養被告和其胞妹成人，被告在浸大畢業後擔任私人秘書，備受同事愛戴及上司信任。被告一直想組織家庭，惟因母親患認知障礙，被告專注照顧，直至母親2020年入住老人院，被告才在翌年懷孕，惟當時正值新冠疫情，被告與正常社交生活脫節，更無法探望母親。在被告欄的被告聞言不住落淚，身旁懲教員遞上紙巾供拭淚。

疫情阻探母 求助夫遭拒

杜官續稱，被告對女兒早產感自責，更因她體重過輕而需每3小時餵奶，女兒喝不夠奶，被告亦不肯定如何估計奶量，大感焦慮，她向丈夫求助，惟對方僅着她放鬆，拒絕協助；被告的親友描述她善良、樂於助人、富同情心，反映她品格良好，被捕後自願留在小欖精神病治療中心，希望盡快復元，足見其悔意。杜官指出，被告親撰的求情信亦顯示她失去女兒後極度悲痛；考慮被告獲釋後會與胞妹居住，獲親友支持，最終接納感化官建議，判處兩年感化令。

根據案情，被告2022年3月4日清晨約5時抱女兒出外，走到住所附近、青山公路的一條行人天橋，將女兒拋下，其後走下橋查看女兒及報警求助，女嬰送院不治。被告在警誡下稱誕下女兒後非常焦慮和疲勞，擔心女兒長不大。精神科醫生認為被告因哺乳或因分娩後未完全復元而影響精神狀態。

【案件編號：HCCC 68/23】

相關字詞﹕產後抑鬱 高等法院 感化令 殺嬰

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