騙徒冒消費券電話短訊 政府籲留意號碼毋須入連結

【明報專訊】電子消費券第二期將於本月16日發放，消費券計劃秘書處委託承辦商以電話或短訊方式抽查消費券登記人是否符合資格。財經事務及庫務局首席助理秘書長莊國民昨稱，近日接到市民反映有騙徒趁機冒認消費券計劃秘書處或其承辦商行騙，至今已將疑涉欺詐的10多宗個案轉交警方。他提醒市民，秘書處和承辦商都只會以特定電話號碼（見表）發短訊或致電市民，不會播放電話錄音，短訊亦不會要求市民進入連結或提供個人資料例如身分證等。
莊國民昨在商台節目《在晴朗的一天出發》說，最近收到市民查詢關於冒認承辦商或秘書處的電話，當局會了解有關資料，若屬假資訊，會將個案轉交警方，目前已將疑涉欺詐的10多宗個案轉介警方。
警方回覆查詢稱，一直與相關部門保持密切聯繫，涉及刑事成分的案件會轉介警方適時跟進。警方又呼籲，如收到聲稱消費券計劃秘書處職員來電，應提高警覺；如市民懷疑電話或短訊真確性，可致電消費券計劃熱線查詢等。
3天內未覆 不會失領取資格
當局另重申，市民不會因未能於3天內回覆有關短訊而喪失領取消費券資格，若無接聽電話或收到短訊後無致電秘書處，當局會再送短訊或致電該市民。若秘書處不能完成審查，便會以短訊方式通知市民，若市民聯絡秘書處解釋並提供相關資料，完成審查後能獲補發消費券。
本報向當局進一步查詢目前共有多少市民不符合資格申領消費券，政府發言人回覆稱，消費券計劃秘書處正根據計劃的資格準則審核登記人資格，現未有相關統計數字。