騙徒冒消費券電話短訊 政府籲留意號碼毋須入連結

莊國民昨在商台節目《在晴朗的一天出發》說，最近收到市民查詢關於冒認承辦商或秘書處的電話，當局會了解有關資料，若屬假資訊，會將個案轉交警方，目前已將疑涉欺詐的10多宗個案轉介警方。

警方回覆查詢稱，一直與相關部門保持密切聯繫，涉及刑事成分的案件會轉介警方適時跟進。警方又呼籲，如收到聲稱消費券計劃秘書處職員來電，應提高警覺；如市民懷疑電話或短訊真確性，可致電消費券計劃熱線查詢等。

3天內未覆 不會失領取資格

當局另重申，市民不會因未能於3天內回覆有關短訊而喪失領取消費券資格，若無接聽電話或收到短訊後無致電秘書處，當局會再送短訊或致電該市民。若秘書處不能完成審查，便會以短訊方式通知市民，若市民聯絡秘書處解釋並提供相關資料，完成審查後能獲補發消費券。

本報向當局進一步查詢目前共有多少市民不符合資格申領消費券，政府發言人回覆稱，消費券計劃秘書處正根據計劃的資格準則審核登記人資格，現未有相關統計數字。