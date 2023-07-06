奧運片配《榮光》 青年辱國歌罪成 官：判監可能大

裁判官在裁決中亦接納一名警署警長具有《願榮光》研究者的專家證人資格（見另稿），引述對方觀察指歌曲始於2019年反修例事件期間，兩者互有關聯。控方案情指報稱無業被告鄭榮進將一段名為「張家朗奧運男子花劍牌頒獎禮（榮光版本）」影片，上載至個人YouTube帳戶；《願榮光》是眾所周知的示威歌曲，宣揚解放香港及革命，毋須歌詞，其音樂已象徵該些意思。

裁判官裁決時說，控罪指以任何方式公開及故意侮辱國歌，而《國歌條例》下指明「侮辱」定義，即損害國歌作為中華人民共和國的象徵和標誌的尊嚴。

官指被告佯不知《榮光》意義

留拍掌旁白聲 反映故意改歌

被告被捕後聲稱自己「二次創作」，他不清楚《願榮光》背後意思，認為歌曲動人悅耳才剪接入影片中。裁判官指這只是開脫藉口，說法自相矛盾，不會給予任何比重；如專家證人指《願榮光》常見於反政府的示威遊行中，與「光時」口號並用，有多段YouTube影片記錄相關情節，而被告稱《願榮光》取材自YouTube，故認為他不可能對歌曲無知。

裁判官又稱，被告其後在警誡下稱涉案影片由他發布、創作及加入《願榮光》音樂，可視為入罪招認。被告於涉案影片標示為「榮光版本」，將《願榮光》代替國歌，但保留拍掌聲及旁白聲，反映他故意為之，挑選國歌部分修改。

稱剪接損國歌尊嚴 網傳延續侮辱行為

裁判官亦反駁辯方指《願榮光》並非本案關鍵爭議之說法，指奧運頒獎的榮耀歸於國家及所屬運動員，典禮只容許播放國歌，被告將頒獎片段的音樂剪接成《願榮光》，屬於損害國歌的象徵和標誌的尊嚴，加上影片流傳網上，公眾能夠隨意觀看，裁定被告侮辱國歌罪成。

辯方求情稱，被告是攝影師，又指他在審訊時盡量節省法庭時間，額外審期源於控方突然要求新增專家證人，以及該專家就過往紀律問題須再討論控方案情。

湯家驊：罪成主因改國歌 未必助禁《榮光》

至於案件會否影響律政司入稟禁制傳播《願榮光》一曲，資深大律師湯家驊認為，本案裁決未必代表法庭判斷《願榮光》的歌詞屬分裂國家，罪成主因應是改編國歌歌詞本身有問題，「無論改咩歌詞都係犯法」，故案件對申請禁制令「未必有幫助」。

【案件編號：ESCC 1366/22】