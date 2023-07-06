涉藉Mee懲罰師金援羅冠聰 眾志4人被捕 包括林朗彥 警國安指控串謀勾結境外

警指在平台發帖撐港獨 煽仇政府

警方稱，國安處昨於全港多區拘捕4名年齡26至28歲的男子，涉嫌違反《港區國安法》串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪及《刑事罪行條例》串謀作出具煽動意圖的作為罪。警方調查顯示，被捕人透過營運公司、社交平台及手機應用程式（App），從中收取資金，支援「竄逃海外人士」繼續從事危害國安的活動；被捕人亦多次透過相關社交平台，持續發布具煽動意圖的信息，包括涉及煽動他人引起對中央及香港特別行政區政府的憎恨、支持香港獨立的帖文。警方根據法庭手令搜查被捕人的住所及辦公地方，檢獲有關文件及電子通訊工具。4人昨晚被扣查，不排除有更多人被捕。

大批探員昨傍晚到葵涌永建路16號高威工業中心一單位蒐證，至晚上7時許陸續檢走20至30箱證物，包括橫額及直幡，當中印有手機App「Mee懲罰師」的標誌，並帶走林朗彥。林曾涉反修例示威期間包圍警察總部案，被判囚7個月，前年出獄。

據了解，被捕人涉透過「嘉誠顧問有限公司」於幕後營運「Mee懲罰師」社交平台及手機App；被捕人於眾志解散後成立涉案平台，並串聯「黃店」牟利，吸取資金支援早前被通緝、現身處海外的羅冠聰進行危害國安的活動。公司註冊處資料顯示，李啟靖現為嘉誠顧問唯一董事及股東，前年，前眾志常委梁延豐及一間離岸公司仍為該公司股東，其後股權已全數轉給李。

「Mee懲罰師」是一個羅列各大被視為「黃店」的餐飲或消費商戶的手機App，市民註冊成為用戶後可以瀏覽平台上的商戶清單及網民評價，用戶到指定商戶消費後可以賺取積分或印花，亦可透過Mee網店網購等。

有不願具名的美甲店負責人表示，她是首批受邀加入Mee的商戶之一，當時不用繳交任何費用，對方亦沒有要求他們提供任何證明，她相信平台可以為店舖增加一個宣傳渠道，於是應邀加入。她指後來Mee平台變得愈來愈知名，亦會舉辦特別活動，例如「五一懲罰祭」。她說，平台向商戶表示如果想要海報、文宣等宣傳品，要交100至600元費用，但沒解釋收益用途，她亦沒有付款購買宣傳品。對於Mee負責人被捕，她說有「少少擔心，始終唔知會唔會關立場事」。

有商戶「少少擔心」 有商戶稱無金錢瓜葛

Mee商戶之一、小重慶的負責人李先生稱，其店與Mee沒有任何金錢瓜葛，從來沒有提出登記或要求加入平台，而是Mee主動將他們加入名單內。他認為Mee就像OpenRice等餐飲平台一樣，「如果咁都拉，好奇怪，over咗」。

前區議員朱江瑋創辦的「候鳥」亦有產品在Mee平台寄賣，他說每賣出一件產品，Mee會抽佣兩成，雙方已合作了一段時間，他亦有投放約300多元在Mee平台賣廣告。朱表示不知道Mee的營運情况，亦不知道其資金去向，但認為現時市道差，大家都「掹掹緊」，不知Mee何來有盈餘資助他人。

湯家驊：犯刑事否 須證知道金錢作不法行為

資深大律師湯家驊表示，在香港若要證明一個人犯刑事罪行，必定要證明對方有犯罪意圖，在今次情况下，即是要知道涉案金錢是用作不法行為，但一般來說，商業交易不會跟對方說明收入用途。他認為國安處手上要有足夠證據，證明涉案金錢用作犯罪行為，才會展開拘捕。

明報記者

（港區國安法）

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