涉藉Mee懲罰師金援羅冠聰 眾志4人被捕 包括林朗彥 警國安指控串謀勾結境外

【明報專訊】警方國安處昨日拘捕4名前「香港眾志」骨幹成員，包括前眾志主席林朗彥及成員李啟靖，涉嫌串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪及串謀作出具煽動意圖的作為罪。據了解，4人被指涉嫌營運「Mee懲罰師」手機應用程式，賺取資金以支援潛逃海外的前眾志創黨主席羅冠聰，從事危害國安活動。據悉，警方周一公布懸紅通緝8名涉違國安法的在逃港人後，已部署後續行動，包括持續打擊針對黃色經濟圈等軟對抗行為，以全面切斷「竄逃海外反中亂港分子」的資金鏈。
警指在平台發帖撐港獨 煽仇政府
警方稱，國安處昨於全港多區拘捕4名年齡26至28歲的男子，涉嫌違反《港區國安法》串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪及《刑事罪行條例》串謀作出具煽動意圖的作為罪。警方調查顯示，被捕人透過營運公司、社交平台及手機應用程式（App），從中收取資金，支援「竄逃海外人士」繼續從事危害國安的活動；被捕人亦多次透過相關社交平台，持續發布具煽動意圖的信息，包括涉及煽動他人引起對中央及香港特別行政區政府的憎恨、支持香港獨立的帖文。警方根據法庭手令搜查被捕人的住所及辦公地方，檢獲有關文件及電子通訊工具。4人昨晚被扣查，不排除有更多人被捕。
大批探員昨傍晚到葵涌永建路16號高威工業中心一單位蒐證，至晚上7時許陸續檢走20至30箱證物，包括橫額及直幡，當中印有手機App「Mee懲罰師」的標誌，並帶走林朗彥。林曾涉反修例示威期間包圍警察總部案，被判囚7個月，前年出獄。
據了解，被捕人涉透過「嘉誠顧問有限公司」於幕後營運「Mee懲罰師」社交平台及手機App；被捕人於眾志解散後成立涉案平台，並串聯「黃店」牟利，吸取資金支援早前被通緝、現身處海外的羅冠聰進行危害國安的活動。公司註冊處資料顯示，李啟靖現為嘉誠顧問唯一董事及股東，前年，前眾志常委梁延豐及一間離岸公司仍為該公司股東，其後股權已全數轉給李。
「Mee懲罰師」是一個羅列各大被視為「黃店」的餐飲或消費商戶的手機App，市民註冊成為用戶後可以瀏覽平台上的商戶清單及網民評價，用戶到指定商戶消費後可以賺取積分或印花，亦可透過Mee網店網購等。
有不願具名的美甲店負責人表示，她是首批受邀加入Mee的商戶之一，當時不用繳交任何費用，對方亦沒有要求他們提供任何證明，她相信平台可以為店舖增加一個宣傳渠道，於是應邀加入。她指後來Mee平台變得愈來愈知名，亦會舉辦特別活動，例如「五一懲罰祭」。她說，平台向商戶表示如果想要海報、文宣等宣傳品，要交100至600元費用，但沒解釋收益用途，她亦沒有付款購買宣傳品。對於Mee負責人被捕，她說有「少少擔心，始終唔知會唔會關立場事」。
有商戶「少少擔心」 有商戶稱無金錢瓜葛
Mee商戶之一、小重慶的負責人李先生稱，其店與Mee沒有任何金錢瓜葛，從來沒有提出登記或要求加入平台，而是Mee主動將他們加入名單內。他認為Mee就像OpenRice等餐飲平台一樣，「如果咁都拉，好奇怪，over咗」。
前區議員朱江瑋創辦的「候鳥」亦有產品在Mee平台寄賣，他說每賣出一件產品，Mee會抽佣兩成，雙方已合作了一段時間，他亦有投放約300多元在Mee平台賣廣告。朱表示不知道Mee的營運情况，亦不知道其資金去向，但認為現時市道差，大家都「掹掹緊」，不知Mee何來有盈餘資助他人。
湯家驊：犯刑事否 須證知道金錢作不法行為
資深大律師湯家驊表示，在香港若要證明一個人犯刑事罪行，必定要證明對方有犯罪意圖，在今次情况下，即是要知道涉案金錢是用作不法行為，但一般來說，商業交易不會跟對方說明收入用途。他認為國安處手上要有足夠證據，證明涉案金錢用作犯罪行為，才會展開拘捕。
明報記者
（港區國安法）
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