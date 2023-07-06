370院舍申輸2094外勞 超首階段配額一倍

平均申5.7人 業界憂難兩月審批

整個特別計劃預計額外輸入約3000名護理員，首階段配額佔約三分之一，之後每季一次開放申請。社署昨回覆稱，首階段共收到370間院舍申請，其中私營院舍及自負盈虧院舍佔263間，共申請1386個輸入護理員配額；津助院舍及合約院舍則佔107間，共申請708個配額。

據計劃要求，私營及自負盈虧院舍每聘用一名全職本地僱員，最多可申請輸入一名護理員；津助及合約院舍每聘用兩名全職本地僱員，最多可申請輸入一名護理員。由勞福局、社署和勞工處代表組成的跨部門聯絡小組，會以先到先得方式審批院舍申請。

香港耆康老人福利會回覆稱，已向社署申請輸入24名外勞，全屬新聘請護理員，該會目前有約200名本地護理員。仁愛堂回覆稱，仁愛堂田家炳護理安老院現有18名個人照顧員，未有向社署申請輸入外勞。

安老服務協會主席陳志育接受本報查詢稱，其營運的機構未申請首階段計劃，預計下階段才會為現有外勞申請續期。

李輝稱難覓住所 無辦法始輸勞

本身有營運院舍的李輝則向本報表示，其機構以往有循勞工處「補充勞工計劃」輸入外勞，並已用盡每兩名本地員工只可聘請一名外勞的配額上限，冀今次放寬比例至1:1可大幅增聘外勞。但她稱現時愈來愈難替內地護理員尋覓住所，申請手續、管理等也較本地護理員麻煩，沒辦法才會輸入外勞。