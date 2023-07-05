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港聞二

【Emily】 香港仔前年火燒連環船 只有細滅火輪救 避風塘擴水道 大滅火輪無阻

【明報專訊】海事處喺6月5號調整咗香港仔南避風塘嘅通航區，噚日聯同消防處簡介通航區嘅最新安排，新劃設嘅通航區闊20米，比原本嘅5至6米增加約3倍，消防處海務及潛水區署理消防區長陳如海話，新通航區可以畀大型滅火輪通過，灌救時射程可以覆蓋全個避風塘嘅船。

灌救射程可覆蓋全個避風塘

2021年6月27號凌晨，香港仔南避風塘發生三級火，波及至少逾30艘船。陳如海話，當時通航區只夠一艘闊5米嘅四號滅火輪通過，擴闊後就足夠畀闊10米嘅一號滅火輪精英號通過，而精英號嘅泵水量達到每分鐘12萬升，足足係四號滅火輪嘅10倍。

消防員上漁船裝煙霧感應器

消防處同海事處話，巡邏船仲會每日喺高風險避風塘嘅通航區巡查，例如屯門、長洲同香港仔南等有船密集停泊嘅地方，喺休漁期同傳統節日，巡查密度更會提升至每日早午晚合共3次，如果有船違規喺通航區停泊，就會通知船主開走或者由處方移走，有需要時會檢控。

噚日消防員仲上咗部分漁船安裝火警偵測器，一般裝喺船艙天花或雜物堆上面，偵測器感應到煙霧就會響，令船員及早察覺火燭後報警。陳如海話，消防喺避風塘救火嗰陣，除咗出動滅火輪，有需要時仲會出動陸上消防車喺策略地點救火，如果滅火輪喺水平面觀察唔到火場佈局同範圍，消防就會設定制高點，例如放無人機監察火場。

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