欠債兼遭索償 華懋慈善基金裁財政不穩健 理事被揭庭上錄音 官指藐視法庭

法官鮑晏明聽罷三方陳辭後，指出基金尚有欠債未清還，加上基金面對林義雄案索償，雖然基金就利息過高而提出上訴，但不一定勝訴，最終裁定基金不符財政穩健條件，並押後案件至周四待頒布法庭指示。

另外，昨日一名旁聽者被指於庭上用電子設備錄音，被揭發後由基金代表求情，透露對方姓陳，知道違反法庭規矩及知錯。法官指事件嚴重，藐視法庭，要求男子交出電子設備以確保刪除相關錄音，及向法庭入誓章以說明事件來龍去脈。據悉該男是基金理事陳東岳，被其他旁觀者發現錄音。

本案與訟三方，分別為律政司長、龔如心遺產管理人黃德偉和莊日杰，及華懋慈善基金有限公司。代表基金的資深大律師張天任陳辭，基金面對一宗索償訴訟案，被裁定須向原告林義雄還款逾4200萬元本金及年息48厘利息，而基金就利息過高提出上訴。基金另要求法庭給予多兩個月時間，待完成去年度審計帳目，讓法庭全面了解基金財務。

雖上訴利息過高 有敗訴風險

遺產管理人代表、資深大律師余若海指基金尚欠訟費逾5億元，認為基金不具償付能力，並指基金沒經營業務，唯一收入來自捐款，質疑資不抵債。

律政司代表資深大律師何沛謙表示，自從邵氏基金會人員加入基金董事會後，基金分別從兩間公司Digital Hollywood Interactive Limited及OM Holdings Limited獲得共1650萬元款項；律政司認為款項惹疑，但由於欠缺去年度審計帳目，無從得知款項詳情。律政司一方續指Digital Hollywood獨立非執董是邵氏後人，而OM Holdings經營演藝業務，相信兩公司與邵氏集團有關，質疑基金沒持續穩定的捐款來源。

【案件編號：HCMP 853/12】