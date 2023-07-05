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港聞

港聞二

康橋之家案 女稱「屙尿嗰度」被「整」 母：事發前早聞揑胸

【明報專訊】葵涌私營殘疾院舍「康橋之家」前院長張健華被指9年前與一名智障女院友非法性交，女院友家屬入稟控告張健華等3名被告，索償約134萬元。區院昨日繼續審訊，原告母親供稱事發前已聽聞女兒透露遭張揑胸施淫，被康橋相關公司的代表律師質疑從未向警方提出。她一度激動落淚，稱因無實質證據，「我做媽媽，我真係好……我幫唔到個女」。

原告為女事主，由其母親代表行事，3名被告依次為張健華、康橋護理服務有限公司及康橋母公司、智友集團有限公司，其中張無律師代表。律政司早年因事主不適宜作供而撤銷對張的刑事檢控，家屬遂入稟循民事方式索償。根據入稟狀，事主中度智障，當時仍為註冊社工及康橋之家董事的張健華於2014年8月10日性侵事主，3名被告違反責任。

被告質疑未向警提　母稱想不起

原告母親程女士昨日出庭作供。第二及第三被告的代表律師盤問時引述原告方的案情，稱當日張健華在辦公室內脫褲取出陽具作猥褻行為，完事後給她糖果，二人一同離開房間。程稱女兒曾提及張「攞條嘢出嚟」，「整」女兒「屙尿嗰度」；就着為何無在口供紙提及，程表示她想不起來。程又說，女兒該年5月已透露遭張在院舍捏胸，「揸到痛晒」，她作供期間一度激動落淚。

張健華稱當日叫事主入房處理投訴

至於為何無通知警方，她稱因缺乏證據，但相信女兒說話屬實，深知「阿女擺喺度（院舍）唔安全」。其後程接受張健華盤問，張質疑程無在第一次性侵事件後便接女兒回家，程解釋是因為未找到適合院舍代替。張稱，案發前約兩星期，原告發脾氣將飯碗「掉落街」，故案發當日叫原告入房處理投訴；程認為毋須一男一女單獨在內，投訴亦可交由女職員處理。案件今續。

【案件編號：DCPI 648/18】

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