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「藝團實習」吸畢業生 月薪1.6萬起 涵行政表演製作科技 藝發局：40團體擬申配對

【明報專訊】各行各業紛搶人才，文藝界亦不例外。香港藝術發展局獲政府撥款近9800萬元，本月先後推出「藝術人才見習配對計劃」及「新苗發展資助計劃」培訓藝術人才，在2023/24年度及2024/25年度提供200個新苗項目及210個實習機會（見表）。藝發局稱，見習配對計劃每名實習生可獲最少1.64萬元月薪，該計劃亦會承擔僱主強積金及勞工保險，目前有約40個藝團擬申請計劃，包括九大藝團。

「藝術人才見習配對計劃」獲政府資助7726萬元，為近3年本地及海外高等院校畢業生提供在藝團的實習機會；計劃為期兩年，分為「藝術行政人員見習計劃」、「表演藝術及藝術製作人員見習計劃」及「藝術科技人才駐場計劃」，每年資助105個實習職位；前兩者實習期為18個月，每年名額分別有30及55個；後者採用12個月計劃形式，每年20個名額。

合資格藝術機構或團體可就前兩者計劃各申請一名實習生，藝發局會承擔每名實習生的1.64萬元月薪、僱主強積金及勞工保險，局方亦建議藝團額外給予補貼予實習生，促進業界正面發展。

名額210 霍啟剛稱當「紅娘」

藝發局主席霍啟剛表示，政府在文化藝術的硬件建設「落足力」，但行內管理及策劃人才不足，他自己亦留意到不少人反映入行無門，「唔似律師、銀行咁，佢哋有比較完善嘅Management Training Program（管理培訓計劃）」，故推出計劃為藝術機構配對實習生，形容局方是擔當「紅娘」角色。

藝發局行政總裁周蕙心表示，局方會考慮不同項目，希望為畢業生開闊發展平台，亦會要求他們完成計劃後「開心share（分享）」，讓他們與資深藝術工作者交流。她指出，申請的實習生須持香港身分證，藝術範疇不限，年齡並非首要考慮，亦不會限制本地及海外申請者比例，但相信本地畢業生較多，審批時會優先資助非牟利的藝術機構。

「新苗計劃」資助項目 每個上限9萬

至於藝發局獲2045萬元撥款推出的「新苗發展資助計劃」，則會資助新晉個人藝術工作者或團體，推行不同藝術界別及形式的計劃，包括表演、展覽、出版、藝術教育及研究等。該計劃為期兩年，分4期每期資助約50個計劃，合共200個，每個計劃資助上限一般為9萬元，本月1日起已接受申請。申請人需為近5年的本地或海外藝術相關大專課程（包括副學士）畢業生，且從未獲藝發局資助。

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