1.2萬伙早現2021長策 近日口風被指鋪下台階

房屋局：建屋意向不變

高球場建屋計劃一說始於2015年《發展新界北部地區初步可行性研究》，當時研究提出方案包括局部發展32公頃，預計提供4600伙，容納約1.3萬人；至2018年土地供應專責小組將高球場列入優先土地發展選項，政府全盤接納，表明會局部發展該32公頃地，於今年收回「舊場」。

本報獲悉，2015年建屋計劃屬非常初步規劃，按目前市區建屋密度，球場用地理應可建約9000多伙，但為善用公營房屋用地，政府早已放寬規劃政策指引，調高部分用地最高住用地積比率，故最終預計建約1.2萬伙，非如外界形容「憑空出現」。本報對比過往長策數據發現，該1.2萬伙早納入2021年《長策》，加上用地屬政府地且是「熟地」，預料全數單位為出租公屋並可於短中期供應。

政府提「上屆決定」、「多出單位」

不過有消息稱，高球場建屋議題已演變為政治議題和權貴與基層之爭，政府需考慮民意及國際看法，騎虎難下，認為當局近期強調項目屬上屆政府，已鋪了下台階。另有消息稱，儘管當局未來10年房屋供應較需求多，但除了已動工土地，一般難以評估多出單位來自哪批土地，認為當局突然承認多出單位來自高球場，易令人猜想政府有放棄建屋計劃之嫌。