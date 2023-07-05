球場用量近年增 公眾佔比鮮達三成

個人會籍每年40萬

高球會：非專屬權貴

根據香港哥爾夫球會年報，2013至2021年，粉嶺高球場的高球活動總回合數目整體呈上升趨勢，由2013年的近11.5萬回合，增至2021年約18.7萬回合，當中公眾「非攜同訪客」使用的回合一直偏低，除2019年達到整體使用量約32.4%，其餘8年均不足30%。另一邊廂，高球會員連同「攜同訪客」使用的回合一直徘徊於約64%至74%，反映球場9年間主要使用者為球會會員及有關連人士。

高球會代表於公聽會曾披露，球會個人會籍每年為40萬港元，亦不能轉讓予子女或其他人士，同時外界傳言會籍價值逾千萬元屬公司會籍，只佔球會會籍非常少的比例，故球會並非專屬權貴人士。