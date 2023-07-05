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專家指「完全沒能力」管理草地 康署：團隊經驗豐需要時外聘 稱收地後部分擬設寵物共享公園

【明報專訊】政府9月將收回粉嶺高球場中32公頃「舊場」，交康文署管理。城規會公聽會中，委員關注之一是康文署有否足夠能力管理「舊場」、長遠用途如何，以至會否影響今年11月舉辦的大型賽事。康文署回覆本報稱，署方在公園管理、樹木草地護養及體育康樂活動各範疇均有經驗豐富的專業團隊，包括樹藝師等，部分場地日後擬開放為寵物共享公園及硬地球場供市民使用。不過，有草地管理專家稱根據過往經驗，「康文署完全沒能力管理，甚至管理任何草對康文署都係挑戰」。

高球會代表曾於公聽會指稱，過往康文署管理大球場不善，憂草地日後難再作高球場。多名城規會委員關注康文署有否合資格人員管理高球場，以及水松的管理安排。

「雀稗屬」需求嚴 專家指中山公園管理差棄種

粉嶺高球場由舊場、新場及伊甸場組成，後兩者由百慕達草（Bermuda）及結縷草（Zoysia Japonica）混合而成，舊場則用「雀稗屬」（Paspalum）。草地管理專家、中大生命科學學院名譽高級研究員李賢祉指出，「雀稗屬」對管理需求較嚴格，以往中山紀念公園亦種「雀稗屬」，最終因康文署管理不善，公園需改種其他草種，加上該署管理大球場往績，「衰到唔可以再衰」，認為康文署完全無能力管草。

另一草地管理專家、中大地理與資源管理系客席副教授鄒桂昌稱，高球場的草有不少變化，例如不同地點對水肥要求不一，需非常專業知識，與康文署以往管理足球場及公園較粗和較長的草種不同；即使該署有樹藝師團隊，亦與草坪管理專業有別，兩者專門知識及範疇不一，雖不排除有專家兩者兼備，但在港絕無僅有。

據了解，本港另一高球場、即賽馬會滘西洲公眾高爾夫球場目前自行僱用球場經理及員工管理，員工均具專業訓練。

康文署回覆稱，目前轄下運動草地場使用百慕達草或大葉草為主要草種，運動草地管理組會就高球場「雀稗屬」草種的場地，提供護養草地的專業意見，至於保養的操作細節，會在有需要時聘用相關專業服務承辦商提供所需用品及服務，有需要時會另聘相關專業人員，負責部分日常草地護養工作。

康署：團隊包280樹藝師10樹木碩士

該署續稱，署方在公園管理及樹木草地護養等設有專業團隊，包括約280名國際樹木學會註冊樹藝師及10名擁有樹木學碩士學位員工；署方早前已與香港哥爾夫球會檢視場地，將會就珍稀動物及樹木護養諮詢漁護署及相關團體。該署又指，除了部分現時停車場附近土地擬開放為寵物共享公園及硬地球場供市民使用，在生態價值較高的部分會限制相關區域的活動數目及參與人數。

相關字詞﹕康文署 粉嶺高球場

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