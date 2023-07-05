5公聽會九成反高球場建屋 城規料下周二閉門再議 申述反對多 城規委員：重質不重量

明報記者 區慧盈

城規會去年就高球場用地改劃共收到逾6000份申述，當中逾95%「反對」發展，並於上月舉行5場共逾58小時的公聽會，其中部分委員關注日後球場的管理和用途、以及高球場現時對公眾的開放度（見另稿）。

高球會一方於會上先後派出總經理、總監及其顧問公司團隊等申述，主要針對土拓署的環評報告有所欠缺；及後多名高球會有關的政商人士以個人身分出席申述。與球會相關申述人士佔全數反對建屋者約三分之一，主要以本港國際形象受損、妨礙招商、損害高球運動發展及可使用其餘選項（如棕地建屋）為理據。另外，亦有環團背景人士擔憂場內水松及生態會受建屋計劃影響。

支持建屋主要來自基層團體，包括社協、公屋聯會、政黨新思維及以個人身分申述的前規劃署長凌嘉勤，理據包括本港未來10年公屋供應「頭輕尾重」，高球場擬建的1.2萬伙供應非常重要。

除了公聽會「一面倒」，高球會於上周四最後一場公聽會完結後，緊接周六舉行同樂日，向公眾開放「舊場」。本報記者當日到場觀察，現場有大批工作人員及義工服務市民，場內不同景點均放置攝影機記錄市民遊玩的時刻，球會有邀請一家大細拍片講述參觀感想。

緊接辦同樂日開放「舊場」 拍市民遊樂

有不願具名的城規會委員表示，由於最後一場會議結束時間太夜，當日未如往常舉行閉門會議，預計將於下周二舉行。該委員指出，由於申述數量眾多，料需時整理，相信即日未必有結果而需續議；又強調審視申述非只着重數量，須視乎各申述人理據而定。根據程序，若城規會最終同意將部分用地劃為「未決定用途」地帶、又毋須展開多一輪申述，預料政府短期內可將擬議草圖提交行會審批。

粉嶺高球場建屋項目原定明年動工，最快2029年建成及入伙，發展局上月建議將高球場暫修訂為「未決定用途」地帶。

規劃署：不宜與其他公屋用地發展比較

規劃署回覆稱，今次建議暫時將有關用地改劃為「未決定用途」，有其特別背景，不宜與其他公營房屋用地發展直接比較。該署續指，一般而言，就公營房屋用地發展，已有清晰的土地用途及發展參數，並已進行技術評估證明有關發展屬可行而被改劃為合適的用途地帶。發展局回覆稱，土拓署獲「有條件批准」的環評已就有關水松所處的沼澤林地及鄰接地方作出潛在環境影響評估，結果顯示建屋計劃不會對水松及其附近地方帶來負面影響。