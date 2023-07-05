何啟明：施德來撐否決財案 不代表民協立場

未澄清反對否決權

「民協支持者會明白我嘅理解」

何啟明2020年6月11日簽署「墨落無悔」聲明書，他作供重申反對當中提到的否決權，也相信支持者不會認同無差別否決預算案，因此他在初選的支持度甚高。法官陳慶偉和李運騰質疑，有沒有事情阻止何自行發起另一份聲明，以示不支持否決權；何表示「我有我嘅理解，我又明白民協嘅支持者會明白我嘅理解，所以我唔覺得有需要澄清，事後我真係贏到初選」。

同月20日，何啟明遞交初選提名表，表格列明支持「35+」的目標，據何所知，初選的唯一目標是立會過半，之後才爭取五大訴求，認同五大訴求與否只是界定誰可參加初選。何啟明強調一旦當選不會使用「任何」權力達至五大訴求，而是透過民主派在議會過半後構成「check and balance（制約及平衡）」功用，和政府商討並實現五大訴求。

稱「暴政」指政府不理民意

「革命」指推倒執政模式

庭上其後展示何啟明的競選單張，內有包括「反暴政 衛我城」的標語，他解釋當時政府不理市民聲音，一意孤行推動《逃犯條例》修訂，容許警察發射催淚彈和出動水炮車等，故認為是暴政。至於單張上「full counter」是足球術語，意指弱隊面對強隊時，前中後衛一同反擊，引伸港人跨階層反擊。對於另一單張寫上「取得全面否決權」，何表示，以往民主派在立會只有關鍵否決權，若取得過半議席，政府議案均須獲民主派同意才能通過，同時可制衡暴政。

至於「議會過半 民生革命」競選單張，印有「凡推倒政府的執政模式都可謂之革命」，何指出，單張內容不是主張推翻政府，而是推倒時任特首林鄭月娥的執政模式。何稱，單張以「敵人」形容政府不理會市民生活，他認為是政府「特登」在疫情期間落實不足夠的紓困措施，降低市民生活水平，以至靠政府過活。李官遂問，政府是否故意做出邪惡之事，何回應，政府當時刻意地令香港變得更差，即令疫情擴散。

指黨內各有團隊 不曾討論

及至6月下旬，各區舉行初選論壇，民協前主席施德來在九東論壇表明否決預算案及所有政府議案。何啟明表示，兩人的競選團隊各自運作，他不曾與施德來討論，事後方知對方說法，何啟明不同意，並指對方言論只是個人看法，不代表民協立場。何啟明被問到是否他才代表民協正統（orthodox）看法，何認為其支持者會明白他，難以斷言誰是較為「傳統」。

控方盤問亦談及戴耀廷，何啟明指出，約於2018年認識當時提倡「風雲計劃」的戴耀廷，知道戴組織本案的「35+」計劃，不過沒有閱讀戴耀廷撰寫的「攬炒十步」等文章，直言「一來無興趣，二來佢都（在會議）講咗」。何補充，初選協調會議沒書面紀錄，毋須文件亦能討論。聆訊今續。

【案件編號：HCCC 69/22】

（初選案）