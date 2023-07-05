荔枝角收押所發展智慧監獄 涵影像分析巡邏監察系統

增無障礙設施應對老齡化

吳超覺昨日在立法會保安事務委員會會議指出，重建後的荔枝角收押所會使用「智慧監獄」系統，初步有超過15個合適項目，例如加快職員應變能力的影像分析系統，及準確檢視在囚者生理狀况的晚間巡邏機械人監察系統。

副保安局長卓孝業指出，新設計亦會增設無障礙通道和可容納病牀的電梯，以應對在囚人口老齡化。另外，公事探訪室會由14個增加至22個；親友探訪室則由28個增加至50個，並有適切等候空間。

收押所收容額會由現時的1484個增加至1894個。卓孝業說，在押人口增長幅度與香港人口增長成正比，只是於2020和2021年有較大增幅，預計2031年的收容額需求約2690個；赤柱監獄和東頭懲教所可配合收容約1000人，因此相信新收容額足以應付需求。

斥55億增410收容額

卓孝業：足應付2031年需求

重建計劃將分階段展開，預計2031年第四季完成。吳超覺稱會按照在囚者審訊日期，將部分人調配至其他院所，人手亦會有調動。

另外，文件亦列出多個紀律部隊都有人手空缺。保安局長鄧炳強昨稱，政府已「出盡法寶」招聘。懲教署現時欠缺近一成人手，他指或因能執勤期間不能通話，令人猶豫投考，當局會利用科技改善，例如正試行容許職員當值期間打指定電話；另透露六大紀律部隊現有約200名少數族裔人員，當中警隊有超過100人，懲教有約60人。