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港聞二

客量料明年復疫前 機管局招聘日供3000職位

【明報專訊】機場管理局昨日舉辦「機場青年就業資訊日2023」，提供超過3000個航空業職位空缺。機管局行政總裁林天福表示，香港國際機場接待旅客量有望在明年恢復至疫前水平，每年可接待7500萬名旅客。機管局首席營運總監張李佳蕙透露，機場現欠約2.5萬人手，很多航空業相關公司都準備申請外勞，形容輸入外勞是必要的短期措施，料有助恢復機場航班。

機場缺2.5萬人

林天福昨表示，疫情前機場每日有逾22萬人次使用，每年接待約7500萬人次旅客。社會復常下，旅客人數已回升至疫前一半，預料年底可回復至八成，明年更有望重回疫前全盛期。人手方面，他透露機場現時全體員工有近5萬人，提供航空工程、服務、零售等不同工種，適合不同興趣、背景的年輕人參與。他強調機管局重視員工的工作環境，機場未來將提供球類、健身室、員工餐廳等設施予職員使用，以及設兩個員工專用育嬰室，希望鼓勵年輕母親投身航空業。

張李佳蕙稱，目前機場仍欠約2.5萬人手，尤其是地勤，形容輸入外勞屬必要短期措施。她估計首批外勞10月抵港，應付年底聖誕假期需求。問及輸入外勞的僱主需每月向機管局繳交400元款項，她表示正與政府商討，細節將稍後公布。

邀800師生參加盼吸新苗

香港快運人才招募經理陳頌南亦表示，公司正計劃大規模擴展業務，未來需大量人手，包括機長、地勤、運輸人員等。他透露公司已在台灣、日本等地展開招聘，有信心今年人手達標。

昨資訊日有逾30間機構現場招聘，提供3000個包括航空貨運、航空膳食、飛機維修、機場保安、機械及建造工程，以及客服等職位空缺。機管局發言人稱，全日共有25間學校，超過800名師生獲邀到場，入場總人數則超過1400人。記者觀察，截至中午12時，入場公眾人士較學生少，多數只簡單查詢有何職缺或公司業務。

修讀旅遊與款待的中五生何沅蓁認為，活動提供許多與款待相關資訊，令她對航空業有新了解。她笑言曾想當空姐，但身高未符要求；未來將考慮報名有機會與狗一同工作的機場保安，因為自己有養狗，因此對工作感興趣。

相關字詞﹕林天福 復常 招聘 航空業 機場管理局

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