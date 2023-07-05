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馬料水擬填海60公頃 最快2029完成 精簡環評後首項目 將制定措施減珊瑚鳥林影響

【明報專訊】政府前年公布重啟馬料水填海計劃，以增加中長期土地供應，土木工程拓展署最近向環保署申請環評概要，建議在中大及科學園對出沿岸填海約60公頃，填海所得土地主要供創新及科技發展，料最快2029年分階段完成。環保署昨證實，該工程項目是優化《環評條例》程序的相關條例修訂生效後，環保署首個接獲申請環評研究概要的項目。

科學園對出 供發展創科

土拓署就馬料水填海項目提交的工程項目簡介顯示，政府於2021年發表的《香港2030+》最終建議提出，馬料水填海及沙田污水處理廠搬遷至岩洞後騰出的土地，可在中期至長期增加土地供應，建議作創科發展。政府參考《香港2030+》報告建議，2021年《施政報告》宣布重啟馬料水填海計劃。

為推展馬料水填海計劃，土拓署於2022年7月展開研究，確定擬議填海計劃的填海範圍和技術可行性，為期24個月，視乎所需法定程序，預計擬議填海工程分階段進行，並於2029年起逐步完成。

土拓署表示，填海有可能影響到吐露港水域一帶的珊瑚群落和彭福公園的鷺鳥林等；中大及馬鞍山多個私人屋苑或受填海工程產生的空氣污染物和噪音影響，又表示環評研究會根據評估結果制定緩解措施，確保影響維持在可接受水平。另馬料水填海項目擬以非浚挖方法填海，以減少挖出沉積物。

環評料18月完成 已提前開展

環保署表示，土拓署本周一（3日）就馬料水填海項目，按《環評條例》向該署提交工程項目簡介，以申請環評研究概要。環保署稱，土拓署已提前做環評前期準備，包括生態基線調查，並會善用中央環境數據庫，提升效率。透過上述優化建議，預計填海項目環評程序可縮至約18個月內。

工程師學會前會長陳健碩表示，以現時科技及噴沙船的規模，填海60公頃連同沉降時間，需時一至兩年已可完成，若馬料水填海項目可受惠於精簡環評程序，縮短部分前期規劃時間，相信可趕及2029年完工。

相關字詞﹕馬料水填海計劃

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