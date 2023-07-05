「安全智慧工地」 工人水缸內塗漆猝死

事發將軍澳海水化淡廠

34歲死者劉峻銘遺下太太和兩名兒子，最小兒子只有數個月大。警方昨日傍晚6時許接報，一名男工人在將軍澳海水化淡廠工作時，倒臥在一個10多米深的水缸底，工友無法入缸拯救。消防到場後花約一小時將他救出，工人昏迷，被送往將軍澳醫院，搶救不治。案件列作工業意外。

水務署回應稱，該名承建商工人被發現暈倒在一個沒注水的水缸，工人事發時在水缸底部進行塗防水漆的工序；該署已即時暫停該工地的同類工程，並會調查事件。勞工處亦稱現正調查意外原因。

工權會促查通風

工權會總幹事蕭倩文表示，油漆工程需良好通風，因油漆或含有對人體有害的化學成分。她促請勞工處及水務署調查事發時水缸內是否通風不足，並促相關承建商交代意外原因。

將軍澳海水化淡廠位於將軍澳137區，第一階段工程合約價值約90億元，2019年12月30日開始設計及建造，目前仍在施工，預計今年建成投入運作。承建商為AJC聯營，由西班牙海水化淡承建商Acciona Agua SA、怡和機器及中國建築工程（香港）組成。工程包括興建逆滲透淨化大樓、綜合淨水及排放豎井等設施，以及測試和運作相關系統。項目建成後預計每日食水產量達1.35億升，經擴展最終可達每日2.7億升。

去年8月，發展局長甯漢豪曾在網誌介紹，該工地已設置「安全智慧工地」系統監察高風險工作，例如工友停留在密閉空間的時間過長，系統會作出提醒；如工友遇上緊急情况，亦可透過智能手表發出求救信號。