明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞一

「安全智慧工地」 工人水缸內塗漆猝死

【明報專訊】一名34歲工人昨日傍晚在正在興建的將軍澳海水化淡廠一個約10多米深的水缸底塗防水漆，突然暈倒昏迷，消防到場花近一小時將他救出，工人送院不治。工業傷亡權益會懷疑現場通風不足，促請當局調查。

事發將軍澳海水化淡廠

34歲死者劉峻銘遺下太太和兩名兒子，最小兒子只有數個月大。警方昨日傍晚6時許接報，一名男工人在將軍澳海水化淡廠工作時，倒臥在一個10多米深的水缸底，工友無法入缸拯救。消防到場後花約一小時將他救出，工人昏迷，被送往將軍澳醫院，搶救不治。案件列作工業意外。

水務署回應稱，該名承建商工人被發現暈倒在一個沒注水的水缸，工人事發時在水缸底部進行塗防水漆的工序；該署已即時暫停該工地的同類工程，並會調查事件。勞工處亦稱現正調查意外原因。

工權會促查通風

工權會總幹事蕭倩文表示，油漆工程需良好通風，因油漆或含有對人體有害的化學成分。她促請勞工處及水務署調查事發時水缸內是否通風不足，並促相關承建商交代意外原因。

將軍澳海水化淡廠位於將軍澳137區，第一階段工程合約價值約90億元，2019年12月30日開始設計及建造，目前仍在施工，預計今年建成投入運作。承建商為AJC聯營，由西班牙海水化淡承建商Acciona Agua SA、怡和機器及中國建築工程（香港）組成。工程包括興建逆滲透淨化大樓、綜合淨水及排放豎井等設施，以及測試和運作相關系統。項目建成後預計每日食水產量達1.35億升，經擴展最終可達每日2.7億升。

去年8月，發展局長甯漢豪曾在網誌介紹，該工地已設置「安全智慧工地」系統監察高風險工作，例如工友停留在密閉空間的時間過長，系統會作出提醒；如工友遇上緊急情况，亦可透過智能手表發出求救信號。

上 / 下一篇新聞

李家超：被通緝者親友同可領懸賞 丈夫身在海外 容海恩囑小心與袁弓夷金錢來往
李家超：被通緝者親友同可領懸賞 丈夫身在海外 容海恩囑小心與袁弓夷金錢來往
英美澳開腔回應 京促勿包庇
英美澳開腔回應 京促勿包庇
父登門聞惡臭 揭23歲子雙手被綑倒斃
父登門聞惡臭 揭23歲子雙手被綑倒斃
馬料水擬填海60公頃 最快2029完成 精簡環評後首項目 將制定措施減珊瑚鳥林影響
馬料水擬填海60公頃 最快2029完成 精簡環評後首項目 將制定措施減珊瑚鳥林影響
客量料明年復疫前 機管局招聘日供3000職位
客量料明年復疫前 機管局招聘日供3000職位
荔枝角收押所發展智慧監獄 涵影像分析巡邏監察系統
荔枝角收押所發展智慧監獄 涵影像分析巡邏監察系統
何啟明：施德來撐否決財案 不代表民協立場
何啟明：施德來撐否決財案 不代表民協立場
5公聽會九成反高球場建屋 城規料下周二閉門再議 申述反對多 城規委員：重質不重量
5公聽會九成反高球場建屋 城規料下周二閉門再議 申述反對多 城規委員：重質不重量
專家指「完全沒能力」管理草地 康署：團隊經驗豐需要時外聘 稱收地後部分擬設寵物共享公園
專家指「完全沒能力」管理草地 康署：團隊經驗豐需要時外聘 稱收地後部分擬設寵物共享公園
球場用量近年增 公眾佔比鮮達三成
球場用量近年增 公眾佔比鮮達三成
1.2萬伙早現2021長策 近日口風被指鋪下台階
1.2萬伙早現2021長策 近日口風被指鋪下台階
「藝團實習」吸畢業生 月薪1.6萬起 涵行政表演製作科技 藝發局：40團體擬申配對
「藝團實習」吸畢業生 月薪1.6萬起 涵行政表演製作科技 藝發局：40團體擬申配對
康橋之家案 女稱「屙尿嗰度」被「整」 母：事發前早聞揑胸
康橋之家案 女稱「屙尿嗰度」被「整」 母：事發前早聞揑胸
快必煽動罪上訴 爭議須有煽暴元素 律政司引例：黑客不涉暴力也危國安
快必煽動罪上訴 爭議須有煽暴元素 律政司引例：黑客不涉暴力也危國安
欠債兼遭索償 華懋慈善基金裁財政不穩健 理事被揭庭上錄音 官指藐視法庭
欠債兼遭索償 華懋慈善基金裁財政不穩健 理事被揭庭上錄音 官指藐視法庭
海關檢冒牌蘋果三星機值680萬
海關檢冒牌蘋果三星機值680萬
貨車翻側 司機受困持煙待救
貨車翻側 司機受困持煙待救
大灣區GBA專題：出生率跌、養寵者增 「baby市場」此消彼長 嬰兒用品業者捨港職 返深拓寵物衣飾藍海
大灣區GBA專題：出生率跌、養寵者增 「baby市場」此消彼長 嬰兒用品業者捨港職 返深拓寵物衣飾藍海
大灣區GBA專題：重視原創、質量、專利 助拓外貿
大灣區GBA專題：重視原創、質量、專利 助拓外貿
大灣區GBA專題：寵物產業規模去年5000億 「單身經濟」推動增長
大灣區GBA專題：寵物產業規模去年5000億 「單身經濟」推動增長
【Emily】 香港仔前年火燒連環船 只有細滅火輪救 避風塘擴水道 大滅火輪無阻
【Emily】 香港仔前年火燒連環船 只有細滅火輪救 避風塘擴水道 大滅火輪無阻
【Emily】 卜公花園球場重開 設計融上環天際線
【Emily】 卜公花園球場重開 設計融上環天際線
【Emily】 籌備6年 九龍城步行徑揭幕
【Emily】 籌備6年 九龍城步行徑揭幕
【Emily】 李家超率團訪貴陽 陳茂波去上海
【Emily】 李家超率團訪貴陽 陳茂波去上海
【Emily】 商聯會：機電工缺13% 絕對撐輸勞
【Emily】 商聯會：機電工缺13% 絕對撐輸勞
【Emily】 前年碳排放升4% 環境局：經濟復蘇
【Emily】 前年碳排放升4% 環境局：經濟復蘇