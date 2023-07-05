李家超：被通緝者親友同可領懸賞 丈夫身在海外 容海恩囑小心與袁弓夷金錢來往

李家超昨日出席行會前表示，「無論天涯海角」都會終身追捕被通緝者，「無論結果係點，佢哋都會終身被追捕，終身都會擔心隨時被我哋拘捕，帶上法庭」。他又說，任何公眾人士按懸賞通告報信，可按實際結果全數獲得或按比例分配懸賞，稱警方會保密處理，並提醒被通緝者的親友亦可向警方提供資料，同樣合資格領取懸紅。

李說，當局會繼續監察被通緝者行為，指他們任何違法行為都可成檢控證據，香港亦與其他地方有警務合作，稱會追究到底。他又說，警方會調查被通緝者「背後勢力」。

鄧炳強：懸紅目的斷資金鏈

鄧炳強於立法會會議後表示，發出拘捕令目的除了通緝8人，亦要切斷他們的資金鏈，包括凍結、限制、沒收和充公財產，並查出他們在本港和外國的聯繫人、同黨或背後金主。他又點名斥被通緝的羅冠聰是「現代漢奸」和「厚顏無恥」，批評「咁樣縮頭烏龜嘅行為，食人肉饅頭嘅行為，喺外國你就享受榮華富貴，嗰啲被你煽動、喺香港嘅青少年就要受法律制裁及承擔法律後果」。他又呼籲8人回港自首。

另一被通緝者是「香港議會」發起人袁弓夷。被問到會否請其兒子袁彌昌及身兼新民黨副主席的媳婦容海恩協助調查，鄧炳強指有關會見誰人或查問內容牽涉警方行動，不便透露。

容海恩昨在商台《在晴朗的一天出發》稱，袁弓夷「走得極端」，故早前公開聲明與他脫離關係，但她承認始終是袁弓夷兒子的太太、袁是其子女的爺爺，即使與丈夫袁彌昌離婚，亦不代表解決所有問題。容又說無擔心外界覺得她絕情，稱脫離關係為保護家人，包括丈夫。她亦替近日身在海外的袁彌昌感到擔心，並提醒丈夫小心，尤其與袁弓夷的金錢來往。

湯家驊：金援不涉港獨意圖不違法

行會成員湯家驊在同一節目被問到，被通緝者的家人能否提供財政支援，湯指本港沒有「牽連罪」，只要被通緝者與親友之間的金錢來往意圖不涉支持「港獨」就不構成違法，又說市民向警方舉報被通緝者屬義務而非法律責任，故不存在「知情不報」。

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