明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

大灣區GBA專題：出生率跌、養寵者增 「baby市場」此消彼長 嬰兒用品業者捨港職 返深拓寵物衣飾藍海

【明報專訊】「我覺得寵物市場肯定是一匹黑馬，因為它是目前各個行業中，少數還處於發展上升趨勢的。」IC寵物服飾創辦人呂慧說。來自深圳的她7年前在香港科技大學畢業後，曾留港從事嬰兒產品工作。因自己養寵物，她留意到內地寵物文化正在進步，市場有待開發，又有感出生率下降令嬰兒用品市場萎縮，遂決定返回深圳，從一個baby（嬰兒）市場轉戰到另一個baby（寵物）市場。她今年着力發展整個大灣區，將產品拓展到香港。

文：明報記者 司徒聰穎

圖：受訪者提供

內地寵物文化進步中 商品欠成熟

現年30歲的呂慧2016年畢業留港，從事輔食、洗護等嬰兒用品行業相關工作。談及創業契機，呂慧說從養貓開始，「工作兩年多後我養了一隻貓，和牠在香港生活了一段時間，也帶牠回內地生活了一段時間，就發現兩地寵物市場成熟度有點不一樣」。呂慧留意到內地寵物文化正在進步，但產品有待開發。「從飼養角度，內地對寵物的重視程度已經很高了，但是寵物商品還不夠成熟。比如寵物服飾，日本等國外品牌，在香港比較容易買到，價格也比較合理；但如果在內地，你可能要透過代購，價格也會高很多，但實際上這件產品無論設計或供應鏈，我覺得在內地都可以生產出同樣材質的。」她說：「內地的供應鏈基礎，比如工廠、物料、營銷等各種資源，其實都蠻成熟的，就差中間的議價。」

另一方面，有感出生率下降，呂慧從事的嬰兒用品行業亦正在萎縮，「嬰兒市場縮小，競爭就會愈來愈激烈，但寵物用品（市場）剛好相反，寵物的數量和『科學養寵』的意識每一年都在上升，只是產品不夠成熟，未跟得上」。因此，她覺得內地寵物市場有很大發展空間，「很多人養寵物會稱呼牠們寶貝，牠們在主人心裏的定位就是一個baby，那時候結合自己的工作經驗，就覺得可能這個baby（嬰兒）的市場在下滑，而那個baby（寵物）可能會是一個不錯的選擇」。

主力90後00後 多渠道銷售

於是在2019年，呂慧開始籌備自己的寵物服飾品牌，還去了韓國、日本等國家做市場調研，最終選擇在深圳創業，除了因為從小在深圳長大，較熟悉當地市場、擁有較多人脈資源外，另一個原因是深圳年輕人居多，「在大灣區裏，深圳和廣州的寵物產業比較成熟一些，而這兩者之中，深圳年輕人更多，符合我們品牌主力於90後和00後年輕客群的定位」。

2020年初，呂慧正式創立IC寵物服飾品牌，名字取自她的愛貓Ice Cream，除了售賣寵物衣服，還有飾物配套，如髮夾、圍兜、頸鏈、背包、狗繩、領帶等。銷售渠道主要分為內銷和外貿，外貿有經銷商代理，內銷則分為線上和線下，線上主要透過小紅書、微信小程序銷售，線下則與寵物店、寵物友好空間等商戶合作。說到選擇愛貓的名字作為品牌，呂慧打趣說：「我還有養狗，名叫Sorbet，但沒有牠的品牌，這就是二胎的不好。」

創業旋遇疫情 寵物展「停到換季」

不過，品牌創立不久後便遇上疫情，對於呂慧來說猶如遇到暴風雨，波折重重，「那時候所有人都不覺得疫情會封城這麼久，但結果是上下游供應鏈很不穩定，上游需要聯繫工廠打樣，耗時非常久，然後下游還要找一些門店合作，出行遇到阻礙，又或者寵物展突然取消，工作節奏完全被打亂」。她說，因為疫情，業內還曾鬧出一個笑話，「業內規模最大的亞洲寵物展會，明天早上要開展了，所有人都佈置好，但今晚11點突然通知你不開了，所有人都hold住（暫停），然後一hold就hold了3個月；就這樣一個季度過去，秋裝都要換冬裝了。這件事在業界裏還（掀起）挺大波瀾的」。

如今疫情過去，最大欣慰莫過於展會能如期舉行，「這在過去3年是很難得的，至少相關的營銷活動也比較好推進，讓我們可以好好計劃業務，也有更多機會到其他城市；而且我們做自己品牌的，肯定希望可以在全國拓展」。她預計今年會到六七個城市參加展會，包括武漢、廈門、長沙、杭州、上海、廣州等，也希望參加下半年在香港的寵物展，「現在（檢疫措施）都放開了就很方便，不然隔離3個禮拜就很麻煩」。

疫後積極參展 冀來港展銷

除了能正常參展吸納生意，合作門店的經營環境改善也有利她的業務，「最近深圳一家合作門店舉辦的寵物活動，有好多香港人來買我的產品，挺誇張的，可能定價對港人來說比較便宜，就100多200多塊錢，質量很好又很可愛，可以『無腦（不加思索）』買的那種」。

目前IC寵物服飾已有大約60家合作門店，除了深圳、東莞外，還遍佈杭州、成都、北京、長沙等地。談及未來會否開自家專賣店，呂慧說短期內都不會考慮，「畢竟門店的營運模式不是產品好就行，可能還需要做營銷引流等，目前我的重心還是盡可能保持推出新產品的頻率，多做一些與合作門店聯名的款式，顧客也可以到這些門店體驗我的設計」。

今年主攻灣區 「喜歡香港，盼融入市場」

雖沒開店打算，但呂慧會將今年品牌推廣重點放在整個大灣區，除了在順德、珠海及中山與寵物店合作推出自家設計產品，也有意放眼港澳。「我們的工作室就在深圳，離香港很近，我也很喜歡、熟悉香港，希望將產品融入香港市場，而且相較於食品需要檢疫，服飾的流通比較簡單方便」。她對行業前景亦充滿信心，「接下來的一兩年，經濟可能沒那麼好，但我覺得寵物市場肯定是一匹黑馬，因為它是目前各個行業中，少數還處於發展上升趨勢的」。

上 / 下一篇新聞

李家超：被通緝者親友同可領懸賞 丈夫身在海外 容海恩囑小心與袁弓夷金錢來往
李家超：被通緝者親友同可領懸賞 丈夫身在海外 容海恩囑小心與袁弓夷金錢來往
英美澳開腔回應 京促勿包庇
英美澳開腔回應 京促勿包庇
「安全智慧工地」 工人水缸內塗漆猝死
「安全智慧工地」 工人水缸內塗漆猝死
父登門聞惡臭 揭23歲子雙手被綑倒斃
父登門聞惡臭 揭23歲子雙手被綑倒斃
馬料水擬填海60公頃 最快2029完成 精簡環評後首項目 將制定措施減珊瑚鳥林影響
馬料水擬填海60公頃 最快2029完成 精簡環評後首項目 將制定措施減珊瑚鳥林影響
客量料明年復疫前 機管局招聘日供3000職位
客量料明年復疫前 機管局招聘日供3000職位
荔枝角收押所發展智慧監獄 涵影像分析巡邏監察系統
荔枝角收押所發展智慧監獄 涵影像分析巡邏監察系統
何啟明：施德來撐否決財案 不代表民協立場
何啟明：施德來撐否決財案 不代表民協立場
5公聽會九成反高球場建屋 城規料下周二閉門再議 申述反對多 城規委員：重質不重量
5公聽會九成反高球場建屋 城規料下周二閉門再議 申述反對多 城規委員：重質不重量
專家指「完全沒能力」管理草地 康署：團隊經驗豐需要時外聘 稱收地後部分擬設寵物共享公園
專家指「完全沒能力」管理草地 康署：團隊經驗豐需要時外聘 稱收地後部分擬設寵物共享公園
球場用量近年增 公眾佔比鮮達三成
球場用量近年增 公眾佔比鮮達三成
1.2萬伙早現2021長策 近日口風被指鋪下台階
1.2萬伙早現2021長策 近日口風被指鋪下台階
「藝團實習」吸畢業生 月薪1.6萬起 涵行政表演製作科技 藝發局：40團體擬申配對
「藝團實習」吸畢業生 月薪1.6萬起 涵行政表演製作科技 藝發局：40團體擬申配對
康橋之家案 女稱「屙尿嗰度」被「整」 母：事發前早聞揑胸
康橋之家案 女稱「屙尿嗰度」被「整」 母：事發前早聞揑胸
快必煽動罪上訴 爭議須有煽暴元素 律政司引例：黑客不涉暴力也危國安
快必煽動罪上訴 爭議須有煽暴元素 律政司引例：黑客不涉暴力也危國安
欠債兼遭索償 華懋慈善基金裁財政不穩健 理事被揭庭上錄音 官指藐視法庭
欠債兼遭索償 華懋慈善基金裁財政不穩健 理事被揭庭上錄音 官指藐視法庭
海關檢冒牌蘋果三星機值680萬
海關檢冒牌蘋果三星機值680萬
貨車翻側 司機受困持煙待救
貨車翻側 司機受困持煙待救
大灣區GBA專題：重視原創、質量、專利 助拓外貿
大灣區GBA專題：重視原創、質量、專利 助拓外貿
大灣區GBA專題：寵物產業規模去年5000億 「單身經濟」推動增長
大灣區GBA專題：寵物產業規模去年5000億 「單身經濟」推動增長
【Emily】 香港仔前年火燒連環船 只有細滅火輪救 避風塘擴水道 大滅火輪無阻
【Emily】 香港仔前年火燒連環船 只有細滅火輪救 避風塘擴水道 大滅火輪無阻
【Emily】 卜公花園球場重開 設計融上環天際線
【Emily】 卜公花園球場重開 設計融上環天際線
【Emily】 籌備6年 九龍城步行徑揭幕
【Emily】 籌備6年 九龍城步行徑揭幕
【Emily】 李家超率團訪貴陽 陳茂波去上海
【Emily】 李家超率團訪貴陽 陳茂波去上海
【Emily】 商聯會：機電工缺13% 絕對撐輸勞
【Emily】 商聯會：機電工缺13% 絕對撐輸勞
【Emily】 前年碳排放升4% 環境局：經濟復蘇
【Emily】 前年碳排放升4% 環境局：經濟復蘇