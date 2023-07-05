大灣區GBA專題：出生率跌、養寵者增 「baby市場」此消彼長 嬰兒用品業者捨港職 返深拓寵物衣飾藍海

文：明報記者 司徒聰穎

圖：受訪者提供

內地寵物文化進步中 商品欠成熟

現年30歲的呂慧2016年畢業留港，從事輔食、洗護等嬰兒用品行業相關工作。談及創業契機，呂慧說從養貓開始，「工作兩年多後我養了一隻貓，和牠在香港生活了一段時間，也帶牠回內地生活了一段時間，就發現兩地寵物市場成熟度有點不一樣」。呂慧留意到內地寵物文化正在進步，但產品有待開發。「從飼養角度，內地對寵物的重視程度已經很高了，但是寵物商品還不夠成熟。比如寵物服飾，日本等國外品牌，在香港比較容易買到，價格也比較合理；但如果在內地，你可能要透過代購，價格也會高很多，但實際上這件產品無論設計或供應鏈，我覺得在內地都可以生產出同樣材質的。」她說：「內地的供應鏈基礎，比如工廠、物料、營銷等各種資源，其實都蠻成熟的，就差中間的議價。」

另一方面，有感出生率下降，呂慧從事的嬰兒用品行業亦正在萎縮，「嬰兒市場縮小，競爭就會愈來愈激烈，但寵物用品（市場）剛好相反，寵物的數量和『科學養寵』的意識每一年都在上升，只是產品不夠成熟，未跟得上」。因此，她覺得內地寵物市場有很大發展空間，「很多人養寵物會稱呼牠們寶貝，牠們在主人心裏的定位就是一個baby，那時候結合自己的工作經驗，就覺得可能這個baby（嬰兒）的市場在下滑，而那個baby（寵物）可能會是一個不錯的選擇」。

主力90後00後 多渠道銷售

於是在2019年，呂慧開始籌備自己的寵物服飾品牌，還去了韓國、日本等國家做市場調研，最終選擇在深圳創業，除了因為從小在深圳長大，較熟悉當地市場、擁有較多人脈資源外，另一個原因是深圳年輕人居多，「在大灣區裏，深圳和廣州的寵物產業比較成熟一些，而這兩者之中，深圳年輕人更多，符合我們品牌主力於90後和00後年輕客群的定位」。

2020年初，呂慧正式創立IC寵物服飾品牌，名字取自她的愛貓Ice Cream，除了售賣寵物衣服，還有飾物配套，如髮夾、圍兜、頸鏈、背包、狗繩、領帶等。銷售渠道主要分為內銷和外貿，外貿有經銷商代理，內銷則分為線上和線下，線上主要透過小紅書、微信小程序銷售，線下則與寵物店、寵物友好空間等商戶合作。說到選擇愛貓的名字作為品牌，呂慧打趣說：「我還有養狗，名叫Sorbet，但沒有牠的品牌，這就是二胎的不好。」

創業旋遇疫情 寵物展「停到換季」

不過，品牌創立不久後便遇上疫情，對於呂慧來說猶如遇到暴風雨，波折重重，「那時候所有人都不覺得疫情會封城這麼久，但結果是上下游供應鏈很不穩定，上游需要聯繫工廠打樣，耗時非常久，然後下游還要找一些門店合作，出行遇到阻礙，又或者寵物展突然取消，工作節奏完全被打亂」。她說，因為疫情，業內還曾鬧出一個笑話，「業內規模最大的亞洲寵物展會，明天早上要開展了，所有人都佈置好，但今晚11點突然通知你不開了，所有人都hold住（暫停），然後一hold就hold了3個月；就這樣一個季度過去，秋裝都要換冬裝了。這件事在業界裏還（掀起）挺大波瀾的」。

如今疫情過去，最大欣慰莫過於展會能如期舉行，「這在過去3年是很難得的，至少相關的營銷活動也比較好推進，讓我們可以好好計劃業務，也有更多機會到其他城市；而且我們做自己品牌的，肯定希望可以在全國拓展」。她預計今年會到六七個城市參加展會，包括武漢、廈門、長沙、杭州、上海、廣州等，也希望參加下半年在香港的寵物展，「現在（檢疫措施）都放開了就很方便，不然隔離3個禮拜就很麻煩」。

疫後積極參展 冀來港展銷

除了能正常參展吸納生意，合作門店的經營環境改善也有利她的業務，「最近深圳一家合作門店舉辦的寵物活動，有好多香港人來買我的產品，挺誇張的，可能定價對港人來說比較便宜，就100多200多塊錢，質量很好又很可愛，可以『無腦（不加思索）』買的那種」。

目前IC寵物服飾已有大約60家合作門店，除了深圳、東莞外，還遍佈杭州、成都、北京、長沙等地。談及未來會否開自家專賣店，呂慧說短期內都不會考慮，「畢竟門店的營運模式不是產品好就行，可能還需要做營銷引流等，目前我的重心還是盡可能保持推出新產品的頻率，多做一些與合作門店聯名的款式，顧客也可以到這些門店體驗我的設計」。

今年主攻灣區 「喜歡香港，盼融入市場」

雖沒開店打算，但呂慧會將今年品牌推廣重點放在整個大灣區，除了在順德、珠海及中山與寵物店合作推出自家設計產品，也有意放眼港澳。「我們的工作室就在深圳，離香港很近，我也很喜歡、熟悉香港，希望將產品融入香港市場，而且相較於食品需要檢疫，服飾的流通比較簡單方便」。她對行業前景亦充滿信心，「接下來的一兩年，經濟可能沒那麼好，但我覺得寵物市場肯定是一匹黑馬，因為它是目前各個行業中，少數還處於發展上升趨勢的」。