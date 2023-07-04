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政府轟撤捐器官 3日2.8萬申退 衛署稱逾3/4屬無效申請 林志釉：應先了解退出原因

【明報專訊】本港早前掀起器官捐贈登記退出潮，當中逾半個案屬無效的取消申請，港府5月底曾形容情况「不尋常」並交警方調查有否犯法行為。衛生署昨公布中央器官捐贈登記名冊最新情况，顯示5月22至24日、即政府首次發稿譴責當日及其後兩日，共逾2.8萬宗取消登記申請，其中約6400個不屬「並非有效的申請」，為此前5個月有效取消登記的2.2倍。不過，6月份取消登記申請大幅回落，而過去兩個月登記申請均屬近年新高。香港病人政策連線主席林志釉形容該3日的取消器官登記申請數字「駭人」，重申政府應先了解市民退出的真正原因，「批評是沒有作用的」。

衛生署昨午發稿稱，5月取消登記數字曾短期不尋常，當月22至24日有逾2.8萬宗取消登記申請，逾75%、約2.16萬宗屬「並非有效的申請」，涉及從未登記或無法完成身分核實程序等，換言之餘下約6400宗不屬「並非有效的申請」。 不過，署方隨後回覆本報稱，5月僅5816宗有效取消登記，並口頭解釋稱因涉核實問題，不能將申請取消宗數與並非有效取消個案直接相減。

6月退出大幅回落

5至6月新登記近年新高

衛生署在新聞稿補充，6月取消登記申請數字已大幅回落，而5及6月分別有逾5000人登記申請。署方回覆亦稱，5月只有2933人屬「有效新增登記」，扣減「有效取消登記」宗數，該月中央名冊總人數淨減2883。

翻查紀錄，政府5月22日首次談及去年12月至今年4月取消登記申請數字不尋常，並對部分人予以譴責；特首李家超翌日批評有人破壞中央名冊系統（見圖表）。

立法會議員陳凱欣昨認為，市民取消登記原因各異，但不排除有人因不滿政府日前態度，或對內地器官捐贈系統不了解、被網上資訊誤導，她重申器官捐贈可拯救生命，盼市民不要因個別言論或「單純希望搞事」而取消登記。

陳凱欣籲向前看 多宣傳教育

陳凱欣另補充，政府已多次呼籲市民勿惡意取消登記，認為政府需「向前看」，多宣傳及教育，如多安排受贈者及家屬分享、解說內地器官捐贈最新資訊。

林志釉形容情况令人擔心，認為政府現階段須小心處理、尊重市民撤銷登記意願。他稱，5月得悉政府嚴詞批評有人破壞器官捐贈登記系統時已感憂慮，認為政府首要任務應了解退出原因，並利用相關資訊優化計劃或制訂宣傳。

林志釉還補充，登記名冊在5月最終只減少2000人，反映同期亦有大量市民加入導致「傷亡減輕」，他建議政府公開交代按月加入人數等「正面、鼓舞」的數據，有助吸引市民加入。

相關字詞﹕器官捐贈登記名冊 林志釉 陳凱欣 衛生署 器官捐贈

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