指康橋之家前院長性侵 院友母索償134萬

張健華：事主有被害妄想

原告事主由其母代表行事，3名被告依次為張健華、康橋護理服務有限公司及「康橋之家」母公司智友集團有限公司，其中張無律師代表。入稟狀指出，事主中度弱智，2014年8月10日遭當時為註冊社工及康橋之家董事的張健華性侵，3名被告違反責任。原告昨稱有意接受第三被告的和解方案，稍後處理。

原告開案陳辭稱，即使事主未能作供，可佐證的證據非常多，包括事主母親案發當日探望事主時看到她狀甚痛苦、哭泣，有不尋常反應；可視為獨立第三方的院友亦拍攝到事主遭被告叫入房，二人獨處。另外，警方於辦公室找到染有被告和事主DNA的紙巾，而事主於錄影會面描述出與其智商和性知識不符合的性侵經過。

至於第二和第三被告，原告認為張健華當時是相關公司僱員並支薪，即使不是僱員也有緊密關係，違反謹慎責任。張則稱事主受醫生檢查前一段時間表現冷靜，且她本身患被害妄想症，曾控訴母親，而拍片院友本屬精神上無行為能力，有關證據無經法庭驗證。法官拒絕被告傳召專家證明原告有被害妄想症的申請，稱早前其他法官已處理。聆訊今續。

【案件編號：DCPI 648/18】