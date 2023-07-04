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高鐵故障遲通報 港鐵：需與內地協調 田北辰：是否一出事都等兩小時？

【明報專訊】上周六傍晚高鐵信號系統故障，列車服務受阻兩小時。港鐵公司過境鐵路總管張志強表示，港鐵非常重視事故，對受影響乘客深表抱歉，又稱港鐵正研究事故原因及檢討處理手法。實政圓桌立法會議員田北辰對港鐵於事故發生2小時後才通知故障「梗係唔接受」。

港鐵稱高鐵重鐵大分別 田：信號系號相同

根據現行鐵路事故通報機制，任何鐵路事故若影響列車服務延誤8分鐘或以上，港鐵公司須於8分鐘內通報運輸署。張志強提到，高鐵與本地重鐵有很大分別，高鐵網絡有數萬公里，當其中一個站發生問題，港鐵要做的車務協調「一環扣一環」，同時要與內地單位溝通及協調，故未能在短時間內通報。

田北辰表明不接受有關說法，認為港鐵的解釋是指「件事完全無人做錯」，質問是否以後每次有事故，都需時兩小時才被告知。田北辰亦質疑「高鐵嘅信號系統同本地嘅信號系統有咩分別啊？」兩者信號系統都用同樣技術，若只是通知乘客列車延誤，沒理由做不到。且港鐵遲遲不向乘客發放資訊，形容「佢（港鐵）愈拖得耐，人心就愈惶惶」，認為港鐵需與內地商討可盡快局部通車的方案，減少製造市民焦慮。

田料港鐵周五立會交代

田北辰透露，港鐵承認兩小時才向乘客通知是「太耐」，與內地商量局部通車應愈快愈好。他預計港鐵會在本周五的鐵路事宜小組委員會會議交代如何處理是此事故。

全國人大常委李慧琼於商台節目批評，港鐵經歷多次事故後仍未建立有效應急機制，情况很不理想。立法會交通事務委員會委員張欣宇在同一節目表示，港鐵當日發放信息較混亂，有市民抵達高鐵站後收到通知班次取消，但離開前又有職員說可上車，最後乘客亦能登車。張欣宇建議港鐵與內地部門檢視資訊發放的流程，以免混亂。

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