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港聞二

香港站恢復預辦登機 國泰明率先重開 機鐵班次回疫前

【明報專訊】港鐵昨日宣布，機場快線列車服務明日恢復至新冠疫情前的班次水平，由現時每10至15分鐘一班加密至每10分鐘一班，以支持香港旅遊及航空業復蘇。市區預辦登機服務亦會在明日起陸續恢復，國泰航空香港站服務率先重開。港鐵表示，會繼續與相關航空公司商討其市區預辦登機服務重啟的安排，以進一步便利旅客出行。

續與其他航空公司商討

國泰航空在香港站的市區預辦登機服務時間為每日上午6時至下午3時。港鐵香港客運服務總監楊美珍昨表示，會繼續與其他航空公司聯絡，希望早日能夠全面恢復市區預辦登機手續，並適時公布。港鐵提醒，市區預辦登機服務重啟初期，乘客請預留充裕時間辦理手續。

對於何時重開九龍站市區預辦登機服務，國泰航空回覆本報查詢稱，會繼續與合作伙伴緊密聯繫，因應顧客需求，陸續恢復其他預辦登機服務。仍暫停相關服務的香港快運航空則歡迎港鐵決定恢復營運市區預辦登機，會與地勤服務公司緊密聯繫，審視人手分配，積極研究重啟市區預辦登機服務。

送7.5萬機鐵票慶25周年

另外，港鐵為慶祝機場快線投入服務25周年，7月11日起連續3個周二（11、18及25日）每日送出2.5萬張機場快線單程票，即合共7.5萬張，總值超過800萬港元，並於8月1日送出2.5萬份10港元的港鐵車站商店電子優惠券。市民可透過MTR Mobile以先到先得形式領取。港鐵亦將推出一系列特備活動，包括推出25周年主題列車、機場快線大使「機鐵仔」快閃現身派發周年紀念小禮物等。

相關字詞﹕香港快運 國泰航空 香港站 港鐵 機場快綫

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