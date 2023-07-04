醉漢被私了稱「死咁滯」 認首先揮樽 否認挑釁

罵途人「唔鍾意唔好喺香港」 稱被毆兩分鐘

控方案情指被告李茵茵（案發時50歲）向事主姚興強及黃漢宗擲物，檢起地上的易拉架擊中姚興強的頭部，並徒手打其背部；警方2020年6月24日上門拘捕被告時，警員目睹綠色物體從被告住所扔出，其後證實是被告案發時身穿的綠色運動鞋。

59歲事主姚興強（圖）供稱，2019年9月21日晚上約11時與朋友吃過飯離開，當時他手持一樽喝剩三分之一的紅酒，目擊街上許多人叫喊「光時」口號，當時他有些酒意，指罵途人「你哋唔鍾意咪唔好喺香港囉」，隨後有人從後向他擲物，並圍毆他約兩分鐘，他對人群說「你有本事打死我」，其後感到有硬物擊向他頭部，令他「醒一醒，好似迴光返照」，亦沒有再受襲。

被指拒出示手令毁被告櫃門 警否認

事主在庭上確認，就今次事件他被控普通襲擊罪，因認罪協商獲撤控，案件以守行為作結。他亦同意辯方指出，早在未與群眾有肢體衝突前，他已向途人揮動酒樽，但強調「我冇真係扑佢，嚇下佢啫」，否認有意挑起情緒，又稱被起訴後始知「原來嚇下都唔得」。

庭上亦傳召負責搜查被告住所的警長張偉賢，辯方質疑警員曾拒絕出示手令，並在被告拒絕解鎖電話後稱「你唔×開呀？我慢慢同你玩」，更損毁單位內的櫃門；警長一概否認，但承認被告在廁所更衣約10分鐘，其間被告未能觀察警員的行為。

【案件編號：DCCC 1034/20】

（反修例風暴）