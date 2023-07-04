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港聞二

屋署：旺角舊樓墜簷篷屬16樓僭建物

【明報專訊】旺角道寶安大廈前日（2日）發生外牆石屎剝落事故，屋宇署昨晚發稿表示，翻查紀錄後確認，墜下簷篷屬該大廈16樓一住用單位的僭建物。屋宇署表示，前日下午接獲警方通知後隨即派員視察，發現大廈16樓外牆有簷篷墜下，而外牆有個別簷篷及伸建物有鬆脫情况，但整體樓宇結構沒有明顯危險。該署又稱，在消防處協助下，大廈外牆鬆脫物已移除。

屋宇署表示，涉事的寶安大廈有57年樓齡，該署於2014年向該大廈的業主立案法團發出強制驗樓法定通知，法團亦參加了市建局的樓宇復修資助計劃，市建局於2021年3月批准申請，法團委聘的註冊檢驗人員於2023年3月向該署提交檢驗報告，建議須進行修葺工程。

驗樓報告倡修葺 屋宇署促盡快維修

屋宇署稱，現時顧問公司正準備寶安大廈修葺工程的招標文件，並預計今年7月下旬與法團商討招標，雖然涉事大廈已驗樓，但仍須完成修葺工程，相關強制驗樓法定通知方被視為遵辦。根據《建築物條例》，任何人無合理辯解而沒有遵從強制驗樓的法定通知，即屬犯法，可處5萬元罰款及監禁1年。屋宇署稱會繼續與法團跟進，敦促盡快展開維修工程，並在有需要時考慮採取執法行動，以確保有關法定通知適時獲得妥善遵辦，保障住戶及公眾安全。

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