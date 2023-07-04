圓明園四獸首今起城大展出 賞國寶級珍品兼了解「大水法」報時

西周青銅器「遂公盨」港首展出

18世紀清代圓明園原有十二生肖獸首銅像，其中7尊仍存世，城大、中國旅遊集團及保利藝術博物館今次合辦的展覽，展出其中虎、豬、牛、猴4尊；而兔及鼠首現藏於中國國家博物館，馬首則回歸圓明園。城大般哥展覽館總監陳麗碧稱，今次展出4尊獸首及26組青銅文物，獸首及西周中期青銅器「遂公盨」為國家一級文物，其中遂公盨是首次在港展出。

展中西古機械模型 助認識「水力噴泉」原理

圓明園建於1707年，歷經五朝皇帝，陳麗碧指獸首造型寫實，源於明末起至清代一批耶穌會士來到中國傳教，同時引進藝術、科技及文化，其中之一是意大利畫家朗西寧，他有份設計海晏堂十二生肖水力時鐘，神獸銅像所用技術亦可見於歐洲雕塑，包括以「失蠟法」技法刻劃結構，呈現細緻毛髮；銅像由中國工匠鑄造、西洋神父設計。

陳又稱，除介紹獸首原物，亦希望市民理解「水力噴泉」背後原理，故場內設有中西古機械模型，如十二生肖獸首在正午同時噴水，便是透過北宋蘇頌渾儀的圭表調校時間。

展覽有5個主題展區，包括「齊來保育圓明園」，據簡介，1860年的第二次鴉片戰爭中，英法聯軍破壞與掠奪圓明園，三日三夜焚燒，令這個曾經舉世聞名的皇家園林殘破敗壞，而其後列強發動的侵略戰爭和國內動亂，使得逾百萬件宮廷文物散失海內外；簡介又稱，透過教育、宣傳、展覽等，從嚴酷的歷史教訓中，喚醒公眾對珍惜和推廣圓明園歷史文化的意識，並反思保護人類珍貴文化遺產的重要。

「盛世聚首 天寶芳華：圓明園獸首暨文物展」分兩期舉行，第一期7月4日至8月31日展出4尊獸首銅像；第二期9月5日至10月31日將與新加坡亞洲文明博物館合作，展出全套十二生肖獸首仿製雕塑。市民可預先網上預約免費參觀。