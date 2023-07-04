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港聞二

廠商會4展覽本月起陸續舉行 教育職業展打頭陣 年底工展會規模復常 熟食區回歸

【明報專訊】隨着防疫措施全面取消，展覽業開始復蘇。由香港中華廠商聯合會主辦的4個本地展覽本月起陸續舉行，頭炮是「香港國際教育及職業展」，周六（8日）起一連兩日在灣仔會展舉行。至於壓軸的「工展會」定於今年12月16日至明年1月8日一連24天於維園舉行。大會預料大約900個室外攤位參展，回復至疫情前規模，闊別4年的熟食區「美食廣場」亦會回歸。

稱展商「踴躍問攤位」 對銷情有信心

通關航班增 入場內地客料回升

同樣由廠商會主辦的工展會購物節及美食嘉年華，則分別於8及10月舉行，各有約300個攤位，而工展會預計約900個攤位（見表）。廠商會會長史立德昨形容，今年各展覽參展商報名踴躍，整體數目較去年增10%，並回復至疫情前的水平，「好踴躍嚟問我哋，可唔可以畀個攤位呀等等」。他提到過去3年工展會都不能即場試食，今年恢復後有新的食品展商參加，包括雪糕品牌，他又期望展會可幫助本地中小微企，「佢哋喺呢個疫情好辛苦」。

被問到會否擔心港人假期外遊影響銷情，以及市民消費力被政府的周末市集分薄，史立德指出，展會以嘉年華形式，並在假期間舉行，貨品主要是日用品及食品，深受市民歡迎。他又表示，工展會有品質保證，「工展會呢3個字係有一個品牌喺度」，場內品牌亦是市民所喜愛，因此他對展會銷情非常有信心。

廠商會副會長兼展覽服務有限公司主席施榮恆同樣對銷情有信心，認為過去3年疫情內地遊客均未能參加工展會，相信隨着通關及航班增加，入場的內地遊客會增多，「12月份亦都係充滿節日嘅氣氛」。他又指出，不少展商要求更大面積的攤位，可見參展商對今年展會亦非常有信心。

稱未聞零售業申外勞

至於本周六舉行的教育及職業展，展商來自24個國家或地區的院校、教育機構及升學顧問，提供多元化升學選擇、就業機會及職涯建議。展場亦設「職業廣場」，逾40間企業及機構提供逾2000個職位空缺，包括五大紀律部隊、勞工處及機管局，大會亦安排逾40場升學及就業講座。

輸入外勞新方案本月內開放申請，史立德指各行業面對人才缺乏，部分行業亦少了年輕人加入，「餐飲嗰啲好多係上年紀的捧餐，售貨員好少啲貌美如花嘅靚女去賣嘢」，又指港人「愛貓仔、狗仔都唔愛人仔」，勞動人口隨出生率下跌而減少。他說暫未留意到零售業界有意申請輸入外勞，認為建造業及航空業有更急切需要。

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